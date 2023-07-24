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Садыр Жапаров про Динару Кутманову: Следствие все покажет

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Президент КР Садыр Жапаров в очередном интервью ИА "Кабар" прокомментировал информацию о похищении сына экс-министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Динавры Кутмановой.

По его словам, никто не похищал сына Динары Кутмановой.

"Она ко мне обратилась со слезами, и я поверил ей. Позвонил министру, и он рассказал, что они сами устроили спектакль, чтобы избежать наказания. Он задержан в Турции и скоро будет депортирован в Кыргызстан.

Деньги, которые "Кумтор" выделил на озеленение, были присвоены. Родная младшая сестра дала все показания. Она рассказала, кто сколько брал и куда деньги направлялись. Когда сына доставят он тоже будет допрошен. Следствие все покажет. На них нет никакой вины, то они будут оправданы", - рассказал Жапаров.

Глава государства также прокомментировал задержание своего племянника Улана Жапарова.

По его словам, сейчас другое время и ко всем должно быть одинаковое отношение.

"Если ты замешан в коррупции, то кто бы ты не был, будешь задержан. В двукратном размере будешь выплачивать ущерб государству, и только потом сможешь выйти. В противном случае будешь сидеть. Если я буду прикрывать своих племянников, то и другие родственники начнут заниматься этим", - отметил президент.


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URL: https://www.vb.kg/431293
Теги:
Садыр Жапаров, Динара Кутманова
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