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Президент прокомментировал принятие закона о госязыке

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Президент КР Садыр Жапаров в интервью ИА "Кабар" заявил, что в законе о госязыке нет никакой дискриминации по отношению к русскому языку. Наоборот там еще раз подчеркивается, что русский язык в нашей стране - официальный.

"Эта норма есть и в Конституции. Что же касается врачей и учителей, то требование об обязательном знании госязыка к ним не относится. Представьте, мы нанимаем в школу учителя русского языка и что мы не можем взять его на работу только потому, что он не знает кыргызский язык? Да, нам нужен кыргызский язык, но также и русский язык необходим".

"Даже когда едем в Китай либо в Европу, то обязательно говорим на русском языке. Что же касается госязыка, то обратите внимание, как говорят чиновники и депутаты: половина на русском, половина на кыргызском. Нужно одинаково знать языки. Более того, нужно изучать английский, французский, китайский и так далее", - сказал Садыр Жапаров.

Президент Садыр Жапаров 17 июля подписал конституционный закон "О государственном языке".


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URL: https://www.vb.kg/431294
Теги:
кыргызский язык, русский язык, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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