"Не бывает такого, что травм становится меньше". Интервью с главврачом КБСМ

Значимость профессии врача трудно переоценить. Ежедневно, ежечасно они борются с самыми разными болезнями, возвращают нам здоровье, а порой и жизнь. Люди с большим сердцем, безмерным чувством сострадания чужой боли, верные выбранному однажды профессиональному пути - все это о них, о о врачах и медсестрах.

Сегодня мы беседуем с главным врачом клинической больницы скорой медицинской помощи, кандидатом медицинских наук Кубатбековым Алмазом Анарбековичем.

Какой путь вы прошли от студента до главврача КБСМ?

Я родился в селе Каныш-Кыя в 1975 году. После школы в 1993 году поступил в Кыргызскую Государственную Медицинскую Академию

им. И.Ахунбава, которую окончил в 1999 году. С 1999 по 2001 год проходил ординатуру здесь, на базе бывшей БНИЦТиО по специализации травматолог-ортопед. После завершения учебы я устроился на кафедру. Стал ассистентом кафедры травматологии и ортопедии контрактного обучения под руководством академика С.Джумабекова. Далее с 2003 по 2005 год работал ортопедом в институте курортологии и восстановительного лечения. Начиная с 2005 года на базе бывшей четвёртой городской клинической больницы образовался научный центр травматологии и ортопедии, и нас перевели сюда. Работал обычным врачом, далее стал заведующим отделом клинической ординатуры повышения квалификации врачей. В 2011 году стал заместителем директора БНИЦТиО по лечебной работе и главврачом Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии. В прошлом году Бишкекский научный центр реорганизовали в клиническую больницу скорой медицинской помощи, где я стал заместителем главврача по хирургическому профилю. А с февраля этого года был назначен на должность главного врача КБСМ.

Можете рассказать о своей команде?

Коллектив для меня не новый так как я здесь с 1999 года и многих знаю со времён клинической ординатуры. Отношения в коллективе хорошее, все сплоченные, поддерживают друг друга. Старшее поколение обучает молодых. У нас при БНИЦТиО было три научной базы: медицинская академия: КГМА, КРСУ и ФУФ. Здесь обучались травматологи и ортопеды со всей республики. Выпускали в год около 70 ординаторов. Сейчас к сожалению. нет научной базы, так как больница стала городской. Ортопедическое отделение передано в Национальный госпиталь и в Республиканскую детскую больницу в Джале.

Какова ваша роль как главного врача в обеспечении хорошего качества лечения пациентов?

Я, как главный врач, несу ответственность за лечения пациентов, но у меня ещё есть заместители. Поэтому вся администрация несёт ответственность за качество лечения пациентов. Это в первую очередь наша основная обязанность - контролировать качество лечения и обеспечивать хорошую медицинскую помощь.

С какими травмами чаще всего привозят пациентов?

Круглый год люди поступают с разными и многочисленными травмами. Но есть небольшая особенность на каждый сезон. В летний период с началом купального сезона - это в основном ныряльщики с переломами шейных отделов позвоночника. При дорожных авариях с переломами длинных трубчатых костей в сопровождении с разрывом внутренних органов или с сотрясением и ушибом головного мозга. Не бывает такого, что травм становится меньше. Каждый день к нам обращаются около от 100 до 180 человек, из которых мы госпитализируем 20 человек. Остальным оказывается амбулаторное лечение или направляем в поликлинику по месту жительства.

Есть ли данные об осложнениях после операций?

Да, естественно осложнения всегда бывают. По литературным данным после хирургических вмешательств от 8% до 12% является допустимым. У нас травматологические операции на позвоночнике и на брюшной полости. Осложнения могут быть из-за установки импланта с установки металлофиксаторов. Иногда бывает персональная непереносимость организма, может быть отторжения или источник инфекции в организме у человека. Также фактором может служить банально кариес зуба, оттуда может быть нагноение и воспаление. Раньше у нас было отделение осложненной гнойной травматологии, но сейчас его нет.

Достаточно ли мест в больнице для госпитализации пациентов?

Так как мы являемся больницей экстренной медицинской помощи, то в резерве всегда должно быть около 25-30 коек в наличии. Наша больница рассчитана на 439 коек. Места у нас есть, не бывает, чтобы мы не госпитализировали человека, если он нуждается в этом.

Каковы планы и перспективы больницы под вашим руководством?

У нас будет пристройка для соединения двух корпусов и откроется новое отделение. Финансирование будет от правительства Катара, предварительно был подписан меморандум. Ожидаем начала строительства. Будет хорошо, так как не придётся выходить на улицу, особенно в зимний период. Через коридор объединим оба корпуса и ещё откроется дополнительное отделение.

В планах ещё оснастить его магнитно-резонансной томографией, ультразвуковыми аппаратами, компьютерной томографией. Это будет большим стимулом и импульсом для дальнейшего лечения пациентов.

Применяются ли в больнице инновационные методы и подходы лечения?

Да, по травматологии и ортопедии, по лечению переломов и заболеваний позвоночника применяются передовые методы и технологии, транспедикулярные фиксаторы. Что применяется во всем мире, применяется и у нас. А что касается терапевтических болезней мы чуть отстаём.

Как вы представляете перспективы отечественного здравоохранения?

Я надеюсь и верю, что у нас будет развиваться отечественное здравоохранение. Не будет такого понятия как медицинский туризм. Не хотелось бы, чтобы наши люди уезжали за границу и лечились за большие деньги. Для этого прикладываются все усилия во главе с нашим министром. Все возможное для этого делается. Например, скоро у нас начнётся трансплантация органов. Необходимую помощь наши граждане смогут получать на родине, не выезжая за границу.

Автор: Медина Сейитказиева