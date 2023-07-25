Задержан житель Джалал-Абада, который в Сирии воевал на стороне МТО

ГКНБ КР задержан житель Джалал-Абада М.Д.М., который является сторонником международных террористических организаций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что задержанный М.Д.М. в 2015 году выехал за пределы КР и предпринял попытку перебраться в Сирийскую Арабскую Республику для участия в вооружённых конфликтах на стороне МТО.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 256 УК КР ("Участие гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической подготовки).

В ходе обыска по месту жительства задержанного и его частной автомашины были обнаружены и изъяты: 1 - автоматическое оружие неустановленного образца (стилизованное под АК-74), патроны калибра 5.45мм - 30 штук, а также религиозная литература (книги-брошюры) в количестве - 34 штук.

Задержанный водворен в СИЗО ГУ ГКНБ КР по Жалал-Абадской области, по изъятым предметам назначены соответствующие экспертизы".