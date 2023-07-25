Погода
$ 87.45 - 88.00
€ 97.20 - 98.20

Вместо скумбрии пограничников накормили селедкой

260  0
- Ольга Новгородцева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В сентябре прошлого Пограничная служба КР в целях обеспечения войсковых частей продуктами питания на портале электронных госзакупок опубликовала заявку о проведении конкурсных торгов на поставку консервированной рыбы. Конкурс выиграла некая компания, предложившая обеспечить пограничников высококачественными консервами из скумбрии и сардины на наиболее выгодных условиях.

Поставщик (представлял компанию на торгах некто С.Ж.) выиграть-то выиграл, но смекнул, что сардина и скумбрия – рыба дорогая. А если заменить ее более дешевой селедкой, пограничники ничего не заметят, а ему светит значительная выгода.

С.Ж. и его товарищи по победившему в конкурсе ОсОО закупили около тридцати тысяч консервных банок с сельдью (каждая стоимостью 65 сомов) и не поленились наклеить на них этикетки, приобретенные у лица, которого следствию установить не удалось. На этикетке значилось: "Скумбрия атлантическая бланшированная в масле, 250 г., изготовитель – ООО "Фортуна Крым".

За свою селедку С.Ж. и компания получили от Погранслужбы 2 170 000 сомов. Именно на эту сумму, согласно выводам следствия и суда, недобросовестные поставщики обманули доверившихся им пограничников.

Первомайский районный суд по ходатайству потерпевшей стороны прекратил уголовное дело в отношении троих подсудимых (которые к этому времени уже полностью возместили Погранслужбе материальный ущерб). Нереализованные банки с селедкой возвращены поставщикам.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431305
Теги:
госзакупки, мошенничество, суд, Бишкек, Погранслужба
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  