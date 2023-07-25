Вместо скумбрии пограничников накормили селедкой

В сентябре прошлого Пограничная служба КР в целях обеспечения войсковых частей продуктами питания на портале электронных госзакупок опубликовала заявку о проведении конкурсных торгов на поставку консервированной рыбы. Конкурс выиграла некая компания, предложившая обеспечить пограничников высококачественными консервами из скумбрии и сардины на наиболее выгодных условиях.

Поставщик (представлял компанию на торгах некто С.Ж.) выиграть-то выиграл, но смекнул, что сардина и скумбрия – рыба дорогая. А если заменить ее более дешевой селедкой, пограничники ничего не заметят, а ему светит значительная выгода.

С.Ж. и его товарищи по победившему в конкурсе ОсОО закупили около тридцати тысяч консервных банок с сельдью (каждая стоимостью 65 сомов) и не поленились наклеить на них этикетки, приобретенные у лица, которого следствию установить не удалось. На этикетке значилось: "Скумбрия атлантическая бланшированная в масле, 250 г., изготовитель – ООО "Фортуна Крым".

За свою селедку С.Ж. и компания получили от Погранслужбы 2 170 000 сомов. Именно на эту сумму, согласно выводам следствия и суда, недобросовестные поставщики обманули доверившихся им пограничников.

Первомайский районный суд по ходатайству потерпевшей стороны прекратил уголовное дело в отношении троих подсудимых (которые к этому времени уже полностью возместили Погранслужбе материальный ущерб). Нереализованные банки с селедкой возвращены поставщикам.