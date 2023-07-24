В Бишкеке ведётся подготовка к завозу новых автобусов (фото)

На базе МП "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие" полным ходом идет подготовка к прибытию новых автобусов на природном газе, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"На базе предприятия реализовано 300 штук старых автобусов "Ясин". 90% старых автобусов вывезено, мусор от проданных автобусов утилизируется.

Также совместно с Департаментом по управлению муниципальным имуществом ведется снос световой конструкции по улице Исакеева. За счет сноса и передачи этого участка площадь предприятия увеличится на 1,7 га.

После расчистки автостоянки от мусора будет произведена укладка асфальта, установка наружного освещения, благоустройство территории.

Кроме того, на территории предприятия ведется строительство газонаполнительной компрессорной станции. Завершить строительную площадку планируется в ноябре этого года.

В целях создания комфортных условий для работников предприятия и автобусных ремонтников (слесарей) до конца текущего года будет завершен ремонт и замена кровли производственного корпуса", - говорится в сообщении мэрии Бишкека.

Отметим, автобусы "Ясин" были приобретены еще во времена бывшего мэра столицы Наримана Тюлеева.