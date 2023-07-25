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ГКНБ задержана экс-глава Минприроды КР Динара Кутманова

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ГКНБ Кыргызской Республики в рамках ранее возбужденного уголовного дела по множественным фактам коррупции в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики задержана экс-глава Минприроды КР Динара Кутманова, являющаяся ключевым идейным вдохновителем и основным организатором коррупционных фактов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе следствия, на основе собранных доказательств, в том числе свидетельских показаний других участников коррупционных схем, а также результатов проведенных очных ставок с участием экс-министра и других обвиняемых, установлено следующее.

Кутманова, обладая всей полнотой полномочий, предоставленных ей в рамках занимаемой должности министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики, несмотря на оказанное ей доверие высшими органами власти, в угоду своим личным амбициям и в корыстных интересах организовала разветвленную коррупционную сеть по незаконному выводу выделенных государственных денег.

Так, экс-министр вовлекла в противоправную коррупционную деятельность не только подчиненных, но и своих родственников (сын и сестра), включая близкое окружение (домработница, друг сына и др.) для имитации подачи заявок на финансирование фиктивных проектов в сфере защиты природы и экологии.

Следует напомнить, что за 3 года общая сумма финансирования составляет порядка 969 млн. 568 тыс. сомов, из которых 180 млн. было направлено на госзакупки для нужд Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики, а физическим и юридическим лицам в рамках 110 проектов по защите и охране природы выдано 789 млн. 568 тыс. сомов.

Также, получено подтверждение факта давления со стороны Кутмановой Д.А. на членов комиссии по отбору проектов для финансирования с целью формального проведения заседания комиссии без их участия.

Всего в рамках данного уголовного дела в качестве обвиняемых привлечено 9 лиц, а сын Кутмановой Д.А. в настоящее время находится в международном розыске и принимаются меры о его депортации из Турции.

Кутманова Д.А. задержана и водворена в СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ КР продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других аналогичных фактов".


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URL: https://www.vb.kg/431314
Теги:
ГКНБ, задержание, Кыргызстан, Динара Кутманова
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