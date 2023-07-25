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Произошел инцидент между жителями приграничных районов КР и РТ

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На кыргызско-таджикском участке государственной границы 24 июля 2023 года произошел инцидент между жителями приграничных районов. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

"Граждане Кыргызской Республики жители села Ак-Сай Д.Ж. и Д.А. направлялись на личном автомобиле по автодороге Ак-Сай – Кок-Таш.

В это же время по дороге ехала колонна из 8 машин, принадлежащих гражданам Таджикистана и направлявшихся из анклава Ворух (РТ) в село Ходжаи-Аало.

Граждане Таджикистана на своих машинах пытались подсечь автомашину граждан Кыргызстана.

Вследствие чего в местности Дача между вышеуказанными гражданами Кыргызстана и Таджикистана произошла драка.

С целью недопущения эскалации конфликта на место прибыл сотрудник территориального подразделения МВД Кыргызстана.

Однако, когда он подъезжал к месту инцидента, граждане Таджикистана – жители села Ходжаи-Аало напали на него.

Сотруднику МВД Кыргызстана удалось выехать оттуда, однако граждане Таджикистана пытались избить его, а также разбили зеркало заднего вида его автомобиля.

В настоящее время проводятся переговоры пограничных представителей Кыргызстана по Баткенскому участку и Таджикистана по Исфаринскому участку.

Силовые структуры и правоохранительные органы Кыргызской Республики проводят мероприятия по стабилизации обстановки на кыргызско-таджикском участке госграницы.

Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики призывает граждан не поддаваться панике, а уточнять всю информацию у государственных органов".


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URL: https://www.vb.kg/431316
Теги:
граница, Таджикистан, драка, Кыргызстан
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