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ГУОБДД организовало для отдыхающих дополнительные бусики и автобусы

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В настоящее время из-за знойной жары увеличивается количество горожан и туристов, выезжающих из Бишкека в Иссык-Кульскую область. По этой причине, в связи с нехваткой на автовокзалах столицы легковых автомобилей и маршрутных автобусов, следующих на Иссык-Куль, ГУОБДД организовало около 20 дополнительных маршрутных такси и 8 автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Данные транспортные средства путем договоренности с фирмами по перевозке пассажиров, будут совершать рейсы по маршруту Бишкек-Чолпон-Ата-Каракол.

Также, ведется контроль над водителями по прохождению ежедневного предрейсового мед. освидетельствования, предрейсового тех. осмотра транспортного средства перед выездом и за самостоятельное повышение стоимости за проезд.

Уважаемые пассажиры, горожане и туристы, в настоящее время создаются полноценные условия для посещения Иссык-Куля.

Вместе с этим, призываем всех отдыхающих соблюдать меры безопасности и правила дорожного движения".


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URL: https://www.vb.kg/431320
Теги:
Бишкек, Иссык-Куль, ГУОБДД
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