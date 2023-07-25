ГУОБДД организовало для отдыхающих дополнительные бусики и автобусы

В настоящее время из-за знойной жары увеличивается количество горожан и туристов, выезжающих из Бишкека в Иссык-Кульскую область. По этой причине, в связи с нехваткой на автовокзалах столицы легковых автомобилей и маршрутных автобусов, следующих на Иссык-Куль, ГУОБДД организовало около 20 дополнительных маршрутных такси и 8 автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Данные транспортные средства путем договоренности с фирмами по перевозке пассажиров, будут совершать рейсы по маршруту Бишкек-Чолпон-Ата-Каракол.

Также, ведется контроль над водителями по прохождению ежедневного предрейсового мед. освидетельствования, предрейсового тех. осмотра транспортного средства перед выездом и за самостоятельное повышение стоимости за проезд.

Уважаемые пассажиры, горожане и туристы, в настоящее время создаются полноценные условия для посещения Иссык-Куля.

Вместе с этим, призываем всех отдыхающих соблюдать меры безопасности и правила дорожного движения".