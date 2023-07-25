Обстановка на кыргызско-таджикской госгранице стабильная

По состоянию на 25 июля 2023 года обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная, сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

"Вчера, 24 июля 2023 года, в целях недопущения эскалации инцидента между гражданами Кыргызстана и Таджикистана, произошедшего в местности Дача Баткенского района Баткенской области, были проведены несколько встреч пограничных представителей, руководителей силовых структур и глав органов местного самоуправления Сторон.

По итогам встреч приняты следующие решения:

- убрать блокпосты, выставленные правоохранительными органами Сторон: кыргызская сторона в местности Дача, а таджикская сторона у дороги перед пограничной заставой Ходжаи-Аало (РТ);

- принять меры по недопущению в приграничных районах конфликтных ситуаций, которые могут перерасти в пограничный инцидент;

- осуществлять совместное патрулирование подразделениями территориальных правоохранительных органов по маршруту с. Ак-Сай (КР) – с.Ходжаи-Аало (РТ) – м.Төрт-Көчө.

Кроме того, вчера было восстановлено движение автомашин по автодорогам, на которых ранее были выставлены блокпосты, проведена разъяснительная работа с населением приграничных территорий двух государств.

В ходе встречи Стороны также рассмотрели вопрос проведения расследования инцидента, установления причастных к нему лиц и порядок возмещения нанесенного ущерба. Таджикская сторона выразила готовность восстановить ущерб, нанесенный автомашине сотрудника МВД Кыргызской Республики.

Сегодня, 25 июля 2023 г., в пункте пропуска "Кызыл-Бель-автодорожный" в 9:00 началась встреча с участием руководителей силовых структур Баткенской области Кыргызской Республики и Согдийской области Республики Таджикистан".