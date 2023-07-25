Погода
$ 87.45 - 88.00
€ 97.20 - 98.20

Обстановка на кыргызско-таджикской госгранице стабильная

166  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По состоянию на 25 июля 2023 года обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная, сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

"Вчера, 24 июля 2023 года, в целях недопущения эскалации инцидента между гражданами Кыргызстана и Таджикистана, произошедшего в местности Дача Баткенского района Баткенской области, были проведены несколько встреч пограничных представителей, руководителей силовых структур и глав органов местного самоуправления Сторон.

По итогам встреч приняты следующие решения:

- убрать блокпосты, выставленные правоохранительными органами Сторон: кыргызская сторона в местности Дача, а таджикская сторона у дороги перед пограничной заставой Ходжаи-Аало (РТ);

- принять меры по недопущению в приграничных районах конфликтных ситуаций, которые могут перерасти в пограничный инцидент;

- осуществлять совместное патрулирование подразделениями территориальных правоохранительных органов по маршруту с. Ак-Сай (КР) – с.Ходжаи-Аало (РТ) – м.Төрт-Көчө.

Кроме того, вчера было восстановлено движение автомашин по автодорогам, на которых ранее были выставлены блокпосты, проведена разъяснительная работа с населением приграничных территорий двух государств.

В ходе встречи Стороны также рассмотрели вопрос проведения расследования инцидента, установления причастных к нему лиц и порядок возмещения нанесенного ущерба. Таджикская сторона выразила готовность восстановить ущерб, нанесенный автомашине сотрудника МВД Кыргызской Республики.

Сегодня, 25 июля 2023 г., в пункте пропуска "Кызыл-Бель-автодорожный" в 9:00 началась встреча с участием руководителей силовых структур Баткенской области Кыргызской Республики и Согдийской области Республики Таджикистан".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431324
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  