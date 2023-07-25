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В КР разработают руководство для лабораторий по обнаружению ЖИО/ГМО

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Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) провела в городах Бишкек и Ош два семинара по теме "Принципы исследования живых измененных организмов (ЖИО)/генетически модифицированных организмов (ГМО): качественный и количественный анализ, управление рисками".

В мероприятиях, которые проходили в гибридном формате (онлайн/офлайн), приняли участие представители профильных министерств и ведомств, отраслевого научного и бизнес–сообщества Кыргызстана, ведущие отечественные и зарубежные специалисты в данной области. Организовали семинары PR-специалист ФАО Евгений Печурин и национальной специалист по политике ФАО Марал Сагыналиева,

Цель семинаров – повышение осведомленности участников о потенциальном воздействии новых биотехнологий и ЖИО/ГМО в Центральноазиатском регионе и о необходимости укрепления институционального потенциала для обеспечения биобезопасности в Кыргызстане в рамках Картахенского протокола по биобезопасности.

Как было отмечено на встречах, использование полученных с применением методов генной инженерии коммерческих генно-модифицированных сортов сельскохозяйственных растений, устойчивых к гербицидам, вредителям и болезням, способствует повышению рентабельности сельскохозяйственного производства. Однако любая новая технология может представлять потенциальную опасность и иметь непреднамеренные последствия, поэтому принцип предосторожности должен превалировать, чтобы исключить возможные риски для нынешнего и будущих поколений.

"Необходимо взвешивать все преимущества таких организмов и риски, которые могут последовать в результате их потребления", – отметил Куватбек Бапаев, старший советник по вопросам политики Представительства ФАО в Кыргызской Республики. "Какие могут быть риски? Прежде всего, влияние на здоровье человека и животных. Мы пока не знаем последствий. Не знаем и последствий ЖИО/ГМО для окружающей среды. Однако это не значит, что это незнание должно стать для нас табу на использование инноваций. В этом вопросе должен быть научно обоснованный подход".

Для оценки рисков ЖИО/ГМО для окружающей среды и здоровья населения в Кыргызстане планируется разработать национальные процедуры и механизмы по управлению и мониторингу рисками, включая протоколы чрезвычайного непредвиденного реагирования в случае инцидентов с участием ГМО. Эта работа ведется в рамках проекта "Реализация национального механизма биобезопасности в Кыргызской Республике в соответствии с Картахенским протоколом по биобезопасности". Он был запущен в конце 2022 года и реализуется совместно ФАО и Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики при финансовой поддержке Глобального экологического фонда. Главным итогом проекта станет создание эффективной нормативно-правовой базы по биобезопасности в соответствии с Картахенским протоколом по биобезопасности.


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URL: https://www.vb.kg/431326
Теги:
Кыргызстан, продовольственная безопасность
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