Эдиль Байсалов провёл встречу с министром занятости и труда Южной Кореи

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Эдиль Байсалов провёл встречу с министром занятости и труда Республики Корея Ли Чжон Сиком. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействия в области трудовой миграции и возможности увеличения квот для привлечения трудовых мигрантов из Кыргызстана в Корею.

Зампред кабмина отметил важность сотрудничества между странами в области трудовой миграции, подчеркнув высокий профессиональный потенциал граждан Кыргызстана. Было предложено рассмотреть возможность возобновления выдачи туристических виз и открытий дополнительных визовых центров.

В свою очередь, министр выразил заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках увеличении квоты на трудовых мигрантов из Кыргызской Республики.

В завершение, стороны выразили готовность приложить все усилия к дальнейшему укреплению и расширению кыргызско-корейских отношений".