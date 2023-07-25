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Кыргызстан и Россия вместе против опасных вирусов и болезней

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- Анвар Ажиев
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Кыргызстан обладает организационно-кадровым потенциалом для разработки национальных стратегий в области здравоохранения и привлекает к этому процессу органы государственного управления, международных партнеров по развитию, государственные учреждения, неправительственные организации и экспертное сообщество. Однако в некоторых областях не хватает глубоких технических знаний, что влияет на качество стратегий здравоохранения. Кроме того, недостаточно налажено взаимодействие между государственными и негосударственными организациями в таких областях, как охрана окружающей среды, безопасность пищевых продуктов и гигиена труда, говорится в отчете "Кыргызстан Краткое описание системы здравоохранения" 2022 года.

Как видим, данный отчет, подготовленные на деньги западных спонсоров содержит весьма интересные выводы. Что может означать – реформы доноров и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в местной медицине достигли своих целей. Можно сказать, что почти все научные кадры ушли из системы. Остается лишь текущая, практическая работа без серьезной научной базы.

Это способствовали соглашения с ВОЗ, о завозе в страну лекарств по упрощенной системе, если они от доноров. Для чего не требуется местная аккредитация и одобрение – все равно лабораторий и должного финансирования на испытания медикаментов нет. Зато Минздрав КР обязался поставлять иностранным фармакологам итоги испытаний лекарств в государственных больницах и образцы биоматериалов. В общем, сделали из Кыргызстана банальный полигон для изучения действий своей продукции и рынок сбыта, передает Asia-today.news.

Вкратце, все это привело к ужасному лету 2020 года. Как помним, тогда всю эту вакханалию с коронавирусом, ограничениями в передвижениях и деятельности и принудительную вакцинацию. Если в России научная база позволяла производить лекарства и исследования, то в Кыргызстане все отдали на откуп методичкам ВОЗ и указаниям доноров. В результате чего местные медицинские работники проработали несколько месяцев в очень жестком стрессе, не выходя из больниц и условиях тотального дефицита – средств индивидуальной защиты, препаратов и состава. Людей не хватало на элементарную ротацию. Как и койко-мест в больницах, которые были ликвидированы ранее в рамках преобразований по указке иностранцев.

Июнь-июль выдались наиболее нагруженными для населения и Минздрава Кыргызстана. И Россия протянула руку помощи. Точнее, сделала это дважды. Однако в первый раз ее предложение помочь было отвергнуто главой государства под давлением ВОЗ, Всемирного банка и других доноров. Однако кыргызстанцы были очень разозлены подобным поведением тогдашнего главы государства Сооронбая Жээнбекова, которого в соцсетях крыли благим матом, не боясь уголовного преследования. Однако он вскоре понял, что если продолжить подчиняться иностранцам, тогда ему не сносить головы, так как в стране лавинообразно росло недовольство властями. Ведь тогда умирали чуть ли не семьями. Что привело к гибели по официальным данным более пяти тысяч человек. А также резкому обнищанию населения и сказочному обогащению фармакологических компаний. Кроме того, кыргызстанцы поняли, что от этой власти толку нет, и развернули самостоятельно свою сеть помощи. Волонтеры буквально за считанные дни показали, как можно очень оперативно и без коррупции создавать сетевые структуры по спасению населения. Во многом эти обстоятельства и помогли снести власть Жээнбекова через три месяца – в октябре 2020 года.

Необходимо добавить, что если бы не помощь России – кадрами, лекарствами и своими наработками, то Жээнбеков не смог бы удержаться и до конца лета. Можно даже сказать, что российские медики спасали не только обычных пациентов-кыргызстанцев, но и тогдашнюю власть.

Вот здесь и кроется одно из главные направлений совместной научной работы медицинских работников России и Кыргызстана – изучение и борьба с современными заболеваниями. Пикантности добавляет тот факт, что сегодня наши две страны со всех сторон окружены военными биолабораториями Пентагона. И их число лишь растет, особенно после вывода этих объектов из Украины на территорию Казахстана.

К тому же в горах Кыргызстана имеется более 1300 естественных очагов сибирской язвы (скотомогильников). Наверное, еще и по этой причине американцы рвались открыть свои биолаборатории в горах Тянь-Шаня, чтобы заполучить местные штаммы. Да и вообще проявляют большой интерес к такого рода болезням. Одновременно с этим, ВОЗ грозит миру появлением модифицированных форм черной оспы, чумы, туберкулеза и еще другой подобной заразы.

Нельзя забывать еще и про общее советское наследие – это высокогорье, подготовка к и реабилитации после высотных полетов или в космос. Научно-исследовательские институты высокогорья и кардиологии, соответственно. К последнему конкретный и предметный интерес проявляет Индия, стремящаяся получить научные наработки к адаптации к средне- и высокогорью. Не только для гражданского населения, но и своих армейских подразделений. Так как существуют аналитические расклады, что в ближайшие годы Нью-Дели будет вести пограничные конфликты на Гималаях и Тибете.

В годы СССР, покорители космоса по возвращении на Землю проходили реабилитацию на берегах Иссык-Куля в специализированном пансионате. Сегодня данный объект находится на балансе Министерства обороны КР. И является перевалочным пунктом для посетителей золоторудного предприятия Кумтор – там они проходят адаптацию, прежде чем подняться на высоту 3-4 километров. Ведь само озеро находится на высоте 1600 метров над уровнем моря.

Возвращаясь к дням сегодняшним. Россия построит в Кыргызстане современный центр по изучению инфекционных заболеваний, который станет базисом для реализации готовящегося законопроекта "О биобезопасности". В отличие от американцев, россияне отдадут объект под управление Кыргызстану и будут вести совместную научно-исследовательскую деятельность.

Что естественно, потребует подготовку и местных научных кадров. В данном направлении уже работают медицинский факультет Кыргызско-Российского (Славянского) университета и местного флагмана – Медицинской академии имени И.Ахунбаева. У последнего больше всего именно российских структур по научной и исследовательской работе – 33 из официально указанного 101 партнера. И эта связь продолжает укрепляться.

Тому подтверждение, что весной министры здравоохранения Кыргызстана и России обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Пресс-центр Минздрава КР, сообщил, что встреча глав ведомства состоялась в Москве, в рамках визита Гулнары Баатыровой в Россию для участия в первом кыргызско-российском женском форуме.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего кыргызско-российского сотрудничества в сфере здравоохранения, отметили устойчивую динамику взаимодействия на межведомственном уровне, в том числе между медицинскими учреждениями, подтвердили обоюдное намерение активизации совместной работы по улучшению здоровья населения и системы организации медицинской помощи", - сообщили в Минздраве Кыргызстана.

Кроме того, министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о готовности российской стороны увеличить количество мест для медицинских кадров из Кыргызстана в научно-практических семинарах.

Из конкретных примеров также можно сообщить, что 5 марта 2023 года в Санкт-Петербурге на форуме "Здоровое общество" Министерство здравоохранения Кыргызстана и Сбербанк России заключили меморандум о сотрудничестве. В документе сказано о развитии цифрового здравоохранения и искусственного интеллекта в медицине, использовании современных медицинских AI-технологий, которые разрабатывает Сбербанк и компании-партнеры для анализа медицинских изображений и предварительной постановки диагноза. По словам министра Г. Баатыровой, развитие применения цифровых технологий в здравоохранении - приоритетная задача для Кыргызстана. Директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов добавил, идет работа над тем, чтобы AI-сервисы диагностики заболеваний по медицинским снимкам развивались и внедрялись в повседневную практику как можно быстрее, спасая человеческие жизни и помогая врачам в ежедневной работе.

По республике уже несколько лет катаются российские передвижные медицинские лаборатории, проводящие диагностику населения высокогорных районов. Всё как в старые добрые советские времена – вместе с местными специалистами "в поле" выезжают и командированные россияне, помогают выявлять заболевания.

Стоит также добавить, страны работают и на упреждение угрозы распространения болезней. Так, в 2023 году российской стороной для Кыргызстана было передано 200 тысяч доз вакцин от чумы производства Ставропольского научно-исследовательского противочумного института. До 2025 года запланирована передача еще 600 тысяч, что полностью покроет потребности республики для недопущения возникновения вспышки болезни. До конца 2025 года Роспотребнадзор совместно с эпидемиологами КР продолжит эпизоотологический мониторинг природных очагов чумы, и проведет для специалистов республики курсы повышения квалификации.


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URL: https://www.vb.kg/431332
Теги:
Россия, США, безопасность, Кыргызстан, медицина, кыргызско-российское сотрудничество, Инфекция
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