Сможет ли КНР сохранить стабильность при нынешних экономических факторах?

В прошлом месяце Центральный банк Китая снизил краткосрочные процентные ставки до 1,9% с 2% - это первое снижение ставки с августа 2022 года. Есть намек на то, что китайские власти могут ввести более масштабный пакет монетарных стимулов для оживления экономики. В условиях, когда экспорт упал на 12,4%, продажи жилья сократились, заводская активность с трудом набирает обороты, а уровень безработицы среди молодежи превысил все прошлые рекорды, достигнув в мае 20,8%, китайская экономика буксует по всем основным направлениям. К бедам китайцев добавляются неблагоприятные новости с точки зрения иностранных инвестиций.

По данным Nikkei Asia, в период с июля по декабрь 2022 г. Китай сможет привлечь всего 42,5 млрд. долларов прямых иностранных инвестиций, что на 73% меньше, чем в прошлом году. В 2023 году, несмотря на все усилия по привлечению инвесторов, Китай смог получить ПИИ на сумму 39,71 млрд. долларов в январе-феврале этого года. А вот постоянный рост задолженности местных органов власти поставил крест на стремлении страны вдохнуть новую жизнь в больную экономику.

По данным South China Morning Post, на конец мая 2023 г. долг местных органов власти подскочил почти до 38 трлн. юаней (4,8 трлн. долларов). Но еще большую тревогу вызывает "скрытый долг", накопленный огромным количеством компаний, финансирующих местные органы власти (LGFV), пишет гонконгская английская газета. LGFV - это компании, созданные местными органами власти в Китае для получения займов в банках, трастах или на рынке облигаций с целью финансирования строительства дорог, мостов и других объектов.

Ссылаясь на последний отчет Международного валютного фонда (МВФ) о состоянии китайской экономики, гонконгская газета сообщила, что к концу 2022 г. долг МСУ достиг рекордных 66 трлн. юаней (около 8 трлн. долларов). Это эквивалентно половине ВВП Китая. Стремительное наращивание долгов местных органов власти, падение экспорта и производственного сектора, а также плачевное состояние рынка недвижимости вызывают опасения за состояние китайской экономики.

Не меньшую тревогу вызывает и ее влияние на общество, которое и без того кипит от глубокого разочарования, о чем свидетельствуют народные протесты в ноябре-декабре. Тысячи китайских студентов в нескольких университетах страны вышли на улицы, чтобы выразить свой гнев против правительства в связи с ограничениями Covid-19. Они выкладывали в социальные сети фотографии и видеозаписи акций протеста, а в эфире звучали лозунги против Си Цзиньпина. Это событие потрясло руководство правящей Коммунистической партии Китая, поскольку в стране действует множество цензурных ограничений на любые антиправительственные выступления.

По мнению экспертов, нет никакой гарантии, что общественные протесты вновь не захватят Китай в свои тиски, поскольку замедление темпов роста экономики особенно пагубно отразилось на молодежи. По данным Bloomberg News, каждый четвертый молодой человек в возрасте от 16 до 24 лет в городах сейчас не имеет работы, а тем, кто работает, в некоторых провинциях задерживают или сокращают зарплату. В частных компаниях владельцы сокращают рабочие места в целях экономии средств. По сообщениям, компания Ford Motor Co сократила более 1300 рабочих мест в связи с падением продаж на крупнейшем в мире автомобильном рынке. По данным CNBC, в 2022 году оптовые продажи Ford в Китае впервые за десять лет упали ниже полумиллиона единиц.

Социальная сеть LinkedIn, принадлежащая корпорации Microsoft, уволила 716 сотрудников в Китае в связи с падением спроса. В начале мая телеканал CNN процитировал слова генерального директора калифорнийской компании Райана Рослански, который в своем письме сотрудникам сообщил, что решение было принято в связи с изменением поведения клиентов и замедлением роста доходов. Сохранит ли Китай стабильность, поскольку экономика сталкивается с неблагоприятными факторами?