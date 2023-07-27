Шиканул на чужие деньги

24-летний М.А. недавно освободился им мест лишения свободы. Ночь на 17 ноября 2022 года он провел в компьютерном клубе. Вышел оттуда примерно в полвосьмого утра. Путь его лежал мимо частной школы. По его словам, он решил зайти внутрь и посмотреть.

Зашел в какой-то кабинет, дверь которого оказалась открыта. В кабинете никого не было, зато на столе лежали клатч (явно недешевый), рюкзак и ноутбук. Взял клатч. Внутри обнаружил деньги в разной валюте, банковские и накопительные карты разных супермаркетов. Взял все это вместе с сумочкой, запихнул в карман и ушел.

По пути выбросил клатч и накопительные карты, банковские вместе с деньгами оставил себе. На деньги купил дорогой мобильный телефон, снял на месяц квартиру за 40 000 сомов, остальное потратил еще на какие-то нужды.

Из показаний потерпевшего:

- Я – директор частной школы. 17 ноября утром приехал на работу, зашел в приемную, оставил на столе рюкзак, ноутбук и клатч, предварительно достав из клатча телефон. Поднялся на второй этаж. Когда вернулся, увидел, что клатч пропал. В нем были 500 долларов, 70 000 сомов, паспорт, водительское удостоверение, карты банковские и платежные. Обратился с заявлением в милицию, вора нашли. Он не возмещает причиненный мне ущерб и даже не старается возместить…

Свердловский районный суд назначил обвиняемому слишком мягкое наказание в виде полутора лет исправительной колонии общего режима и выплаты потерпевшему 112 294 сомов.

Когда это уголовное дело рассматривала апелляционная судебная инстанция, М.А. просил отпустить его прямо из зала суда. Он же, дескать, признал вину, раскаялся и попросил прощения!

Бишкекский городской суд наказание немного ужесточил, "переселив" осужденного в исправительную колонию строгого режима.