Замечено – американская внешняя политика часто напоминает поведение шулера. Он изворачивается, блефует, делает покерфейс, надувает щеки – и все для того, чтобы никто не понял: серьезных карт у него на руках нет. В истории с экономическими санкциями против КР мы видим точно такую партию.

Не по Сэмке шапка

Дядя Сэм шулер опытный, доказано историей. Однако давайте проанализируем, с какими картами он вступает в санкционную партию с Кыргызстаном. Во-первых, США для всего центральноазиатского региона – это экономический карлик (кроме энергетической сферы, в которой они действительно имеют сильные позиции). США не входят даже в пятерку ведущих экономических партнеров ни для одной из стран Центральной Азии – первое место делят Россия и Китай, в топе есть Турция, Южная Корея, даже ЕС, но не США.

Во-вторых, бегство американцев из Афганистана выхолостило их идею создания проамериканского пояса в подбрюшье Китая и России. Именно Афганистан являлся центральным элементом системы, в которую в том или ином виде должны были встроиться и пять республик Центральной Азии. Сейчас конструкция хромает на все ноги разом. Словом, создать альтернативу российскому и китайскому военно-политическому влиянию в регионе американцы в полной мере просто не могут.

То есть угрожая республике санкциями, американцы не имеют в рукаве ни инвестиционного козыря, ни гарантий безопасности – только 25 млн долларов от Блинкена, над чем уже все вволю нахохотались. Впрочем, один козырь у американцев все же есть: компрадорская элита и связанные с ними НПО и медиа, обслуживающие интересы американцев и европейцев. При умелой игре этот козырь можно неплохо разыграть, вплоть до очередной "оранжевой революции".

Компании без индекса и адреса

Однако и компрадорская элита в растяжке. Понятно, что на свой народ им плевать с Пика Линкольна, но если они действительно свернут торговлю с Россией из-за угрозы санкций, то кыргызская экономика понесет буквально необратимый ущерб, который неизбежно приведет к социальному взрыву, чреватому развешиванием этой самой компрадорской элиты на деревьях в красивых парках и скверах Бишкека. Короче, если американские проскрипции затронут сравнительно узкий слой кыргызских элитариев, то закрытие торговли с Россией отразится на всей стране. Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Притчин комментирует в телеграм-канале "Центральная Азия. Экспертно":

"Киргизия хоть и присутствует в параллельном импорте, но не является самой крупной его участницей. Страна выбрана в качестве объекта для публичного наказания с целью демонстрации угрозы в адрес Казахстана и Узбекистана. У правительства Киргизии ограничено пространство для маневра, поскольку Россия является ключевым торговым партнером республики. Ставить под удар торговлю с Россией из-за угрозы санкций будет катастрофой для экономики Киргизии".

По мнению эксперта, введение санкций (сейчас американцами объявлены ограничительные меры против четырех кыргызских компаний) вызовет появление разного рода финансовых и юридических институций, формально не имеющих отношения ни к России, ни КР.

Источник: ВЭС24