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В некоторых районах Бишкека не будет газа

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Газовая служба "Бишкекгаз" информирует о временном прекращении подачи природного газа в период с 26 по 28 июля текущего года. Это связано с подготовительными работами к предстоящему отопительному сезону.

Район отключения ограничен улицами Дэн Сяопина, Кирова, Кустанайская и Абаканская.

Газовая служба "Бишкекгаз" приносит извинения за доставленные неудобства и просит абонентов с пониманием отнестись к вынужденному отключению подачи природного газа и временно перейти на альтернативные источники энергии.

Сотрудники службы делают все возможное, чтобы обеспечить надежное и безопасное газоснабжение жителей столицы.


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URL: https://www.vb.kg/431345
Теги:
газ, Бишкек
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