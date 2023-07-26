В некоторых районах Бишкека не будет газа

Газовая служба "Бишкекгаз" информирует о временном прекращении подачи природного газа в период с 26 по 28 июля текущего года. Это связано с подготовительными работами к предстоящему отопительному сезону.

Район отключения ограничен улицами Дэн Сяопина, Кирова, Кустанайская и Абаканская.

Газовая служба "Бишкекгаз" приносит извинения за доставленные неудобства и просит абонентов с пониманием отнестись к вынужденному отключению подачи природного газа и временно перейти на альтернативные источники энергии.

Сотрудники службы делают все возможное, чтобы обеспечить надежное и безопасное газоснабжение жителей столицы.