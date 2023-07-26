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В Минэкономики КР пояснили, почему важен закон о легализации доходов

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Целями проекта Закона Кыргызской Республики "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц" являются привлечение имущества и доходов в легальный экономический оборот, установление гарантий неприкосновенности добровольно декларируемых активов, гарантий неприкосновенности лиц, участвующих в процессе добровольной легализации и амнистии активов, и соблюдение тайны процесса добровольного декларирования. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

"Добровольная легализация и амнистия активов позволит вывести часть теневых активов в легальный оборот, что как следствие будет способствовать повышению легальной экономической активности. По данным Национального статистического комитета теневая экономика составляет 21% к ВПП республики, по неофициальным данным, теневая экономика составляет 40% к ВПП республики. В этой связи, добровольная легализация и амнистия активов физических лиц является частью подготовительного этапа перехода ко всеобщему декларированию.

Данный Закон распространяется на объекты декларирования (активы), полученные декларантом в срок до 1 января 2023 года. Такое отношение к процедуре добровольной легализации и амнистии активов физических лиц объясняется тем, что большая часть физических лиц до сих пор не исполняли и не исполняют скрупулезно свои налоговые обязательства. В такой ситуации, переход ко всеобщему декларированию с одновременным отслеживанием соответствия доходов к расходам и сличением изменений имущественного положения станет свидетельством достижения страной общей налоговой зрелости.

Так данный законопроект направлен на

- подготовку ко всеобщему налоговому декларированию;

- создание правового механизма легализации посредством добровольного декларирования

- обеспечение гарантий сохранности активов и защиты от преследования

- увеличение внутренних и внешних инвестиций в экономику республики

- уменьшение доли теневой экономики.

При этом необходимо отметить, что положения данного Закона не распространяются на лиц, совершивших преступление против личности и частной собственности, на лиц, включенных в национальный и международный списки разыскиваемых лиц и санкционные перечни.

Уничтожение всех деклараций, поданных физическими лицами в уполномоченные государственные органы в подтверждение своего имущественного положения и доходов до вступления в силу данного Закона, является мерой предоставления государственных гарантии физическому лицу, в целях эффективной реализации Закона Кыргызской Республики "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц". При этом следует отметить, что данная мера будет проводиться лишь единожды и не носит постоянный характер. Задача вывести теневые активы в легальный оборот для дальнейшего его декларирования в рамках всеобщего декларирования населения (представление Единой налоговой декларации).

Сроком добровольного декларирования активов являются 12 последующих месяцев с момента вступления в силу Закона Кыргызской Республики "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц".

В случае превышения декларационного порога (совокупная сумма доходов и стоимости имущества, превышающая 100 000 000 сомов) декларантом в пользу государства выплачивается декларационный платеж в размере 1 000 000 (один миллион) сомов.

Законом предусмотрены следующие государственные гарантия:

- В ходе легализационной кампании в отношении декларанта запрещается проведение проверок по вопросу источников приобретения, использования либо распоряжения активами;

- декларанты, а также номинальные владельцы активов освобождаются:

- от уголовной ответственности

- от ответственности, предусмотренной Кодексом о правонарушениях

- от дисциплинарной ответственности

- от уплаты налоговых, таможенных и иных платежей

- сведения, содержащиеся в специальной декларации, не могут быть использованы для возбуждения уголовного дела;

- полное уничтожение всех деклараций, поданных физическими лицами в уполномоченные государственные органы в подтверждение своего имущественного положения и доходов до вступления в силу данного Закона.

В реализацию Закона Кыргызской Республики "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц", Кабинетом Министров Кыргызской Республики принято постановление "О порядке подачи специальной декларации" от 17 июля 2023 года № 364.

Данным постановлением утверждены:

- Порядок заполнения и заверения специальной декларации об активах;

- форма специальной декларации об активах;

- Порядок ведения Реестра специальных деклараций об активах;

- форма Реестра специальных деклараций об активах.


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URL: https://www.vb.kg/431351
Теги:
Минэкономики, Кыргызстан
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