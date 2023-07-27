В Чуйской области ликвидирована крупная нарколаборатория

В Чуйской области сотрудниками СБНОН ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба МВД КР.

В рамках возбужденного Следственной службой МВД КР уголовного дела оперативными сотрудниками СБНОН МВД Кыргызской Республики, ГКНБ КР и КНБ Республики Казахстан на протяжении длительного времени проводилась оперативная разработка в отношении лиц, организовавших производство (изготовление) синтетических наркотиков на территории Чуйской области для дальнейшего сбыта в Кыргызской Республики и приграничных странах.

В июне 2023 года при проведении следственно-оперативных мероприятий и специальных следственных действий сотрудниками СБНОН МВД Кыргызской Республики, СС МВД Кыргызской Республики, ГКНБ Кыргызской Республики и КНБ республики Казахстан при силовой поддержке спецназа ГУВД г. Бишкек в одном из сел Чуйской области задержаны члены международной наркогруппы Д.Н. 2003 г.р., С.Т. 2003 г.р., у которых в автомашине Киа Оптима в багажнике был обнаружен черный полиэтиленовый пакет внутри которого находилось 47 брикетов с психотропным веществом "мефедрон" примерным весом 11 кг 750 гр., которое они намеревались сбыть неизвестным лицам через тайник-закладку.

При проведении дальнейших следственных действий в доме постоянного пребывания фигурантов обнаружена нарколаборатория по изготовлению психотропного вещества "мефедрон". В ходе обыска обнаружено психотропное вещество "мефедрон" примерным весом 100 грамм, средства индивидуальной защиты, средства для взвешивания и упаковки, а также химический реактор, нутч, и более 2 тонн прекурсоров используемых для изготовления психотропных веществ.

При реализации дальнейших следственно-оперативных мероприятий на территории г. Бишкек в одном из микрорайонах столицы был задержан руководитель данной нарколаборатории гр. А.И. 1995 г.р., который пояснил, что руководил процессом изготовления и вел переговоры через мобильные мессенджеры с зарубежными кураторами и вел финансовую отчетность, а также пояснил, что максимальная производственная мощность нарколаборатории могла достигать до 40 кг. Психотропного вещества "мефедрон" в неделю.

Также в ходе следствия установлено, что вышеуказанные лица занимались установлением тайников закладок с мелкими партиями наркотиков на территории г.Бишкек и Чуйской области, где при осмотре мест происшествия было обнаружено изъято 10 тайников закладок с психотропным вещестовом "Экстази".

Стоит отметить, что финансирование нарколаборатории производилось в криптовалюте, которые отправляли из-за рубежа на электронные кошельки, где обналичивание криптовалюты производили через криптообменки г. Бишкек на банковские карты или наличными денежными средствами.

В ходе проведения многоэтапной спецоперации общий вес изъятых психотропных веществ составил более 30 кг и 2 тонн прекурсоров. При реализации преступного умысла и сбыте психотропного вещества, незаконный доход задержанных и других неизвестных лиц, мог составить более 165 млн. сом (1 млн. 875 тыс. долл. США).

Таким образом, предотвращено распространение на территории страны свыше 180 тыс. 200 разовых доз психотропного вещества "мефедрон", "экстази" и др.

В настоящее время проводятся дополнительные специальные-следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению".