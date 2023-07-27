ГКНБ КР задержаны сотрудники Джалал-Абадского филиала "Кыргызгипрозема"

ГКНБ КР задержаны сотрудники Джалал-Абадского филиала Государственного предприятия по землеустройству "Кыргызгипрозем" при Службе земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, ответственные работники указанного а/а заранее вступив в сговор с работниками филиала госучреждения "Кадастр" Сузакского района, за определенные денежные вознаграждения незаконным путем реализовали более 8 га земельных участков под ИЖС с использованием фиктивных постановлений Кызыл-Тууйского айыл окмоту и в последующем выдали государственные акты о праве частной собственности на земельные участки.

"В ходе расследования уголовного дела было установлено, что государственные акты о праве частной собственности на вышеуказанные земельные участки были выданы на основании фиктивного заключения государственного предприятия "Кыргызгипрозем" по Джалал-Абадской области, действующим директором "А.у.Ы." и специалистом "Т.Ж.Т.", которые умышленно изменили в заключении, категорию земельных участков, а именно земель ФПС и сельхозназначения на земли, подлежащие строительству.

В результате данных преступных действий, последние легализовали последующую выдачу государственных актов на земельные участки частным лицам, вследствие чего, был нанесен ущерб государственному бюджету в размере 52 440 000 сомов.

В настоящее время задержанные водворены в СИЗО ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области, проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия".