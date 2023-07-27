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ГНС спишет кыргызстанцам 50% пени и налоговой санкции, но есть ряд условий

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- Назгуль Абдыразакова
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Государственная налоговая служба призывает налогоплательщиков воспользоваться льготным режимом исполнения налогового обязательства согласно статье 72 Налогового кодекса КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно данной статье, налогоплательщик имеет возможность освободиться от уплаты 50 процентов пеней и налоговой санкции, которые были начислены в результате налоговой проверки либо представления уточненного налогового отчета.

Для того чтобы воспользоваться этим льготным режимом, необходимо одновременно выполнить следующие условия:

1) не иметь текущую налоговую задолженность,

2) в течение 15 дней с момента вручения решения по результатам налоговой проверки или представления уточненной налоговой отчетности, уплатить полную сумму недоимки и другую часть 50 процентов пеней и налоговой санкции.

Для получения льготы в 50 % необходимо направить в налоговый орган заявление о применении льготного режима исполнения налогового обязательства вместе с документами, подтверждающими уплату.

ГНС призывает налогоплательщиков воспользоваться этой возможностью и внести необходимые платежи, чтобы избежать уплаты полной суммы пени и налоговой санкции, начисленных по результатам налоговой проверки или представления уточненного отчета. Это предоставляет налогоплательщикам более гибкие условия исполнения налоговых обязательств и способствует соблюдению налогового законодательства КР.


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URL: https://www.vb.kg/431366
Теги:
ГНС, налоги, Кыргызстан
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