ГНС спишет кыргызстанцам 50% пени и налоговой санкции, но есть ряд условий

Государственная налоговая служба призывает налогоплательщиков воспользоваться льготным режимом исполнения налогового обязательства согласно статье 72 Налогового кодекса КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно данной статье, налогоплательщик имеет возможность освободиться от уплаты 50 процентов пеней и налоговой санкции, которые были начислены в результате налоговой проверки либо представления уточненного налогового отчета.

Для того чтобы воспользоваться этим льготным режимом, необходимо одновременно выполнить следующие условия:

1) не иметь текущую налоговую задолженность,

2) в течение 15 дней с момента вручения решения по результатам налоговой проверки или представления уточненной налоговой отчетности, уплатить полную сумму недоимки и другую часть 50 процентов пеней и налоговой санкции.

Для получения льготы в 50 % необходимо направить в налоговый орган заявление о применении льготного режима исполнения налогового обязательства вместе с документами, подтверждающими уплату.

ГНС призывает налогоплательщиков воспользоваться этой возможностью и внести необходимые платежи, чтобы избежать уплаты полной суммы пени и налоговой санкции, начисленных по результатам налоговой проверки или представления уточненного отчета. Это предоставляет налогоплательщикам более гибкие условия исполнения налоговых обязательств и способствует соблюдению налогового законодательства КР.