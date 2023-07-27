В КР задержан вооруженный гранатами сторонник террористической организации

Сотрудниками ОБОП по Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областям ГУУР МВД КР совместно с сотрудниками ОВД Ноокатского района и ГКНБ КР задержан сторонник международной террористической организации, житель Ошской области – Т.С.. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

У"становлено, что задержанный в 2017 году выехал за пределы КР в Турцию, а затем в Сирийскую Арабскую Республику, где принимал участие в

вооружённых конфликтах на стороне МТО. Затем, по возвращении из Сирии в Турцию, он был задержан и депортирован на родину. Осужден по ст. 226, 375 УК КР. Вышел из места лишения свободы в 2021 году.

В ходе обыска по месту жительства Т.С. обнаружены и изъяты: гранаты РГД - 5 – 2 штук, УЗРГМ (унифицированный запал ручной гранаты) 2 шт.,

патроны калибра 5,45 мм. – 29 шт., камуфляжный комплект – 1 шт., лопатка – 1 шт., ножи – 2 шт., телефоны – 3 шт., флешка – 1 шт. и 2 диска. Согласно заключения экспертизы изъятые боеприпасы являются боевыми.

По данному факту возбуждено уголовное дело Статья 267 (Незаконный оборот оружия, боеприпасов) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Задержанный водворен в СИЗО-25 г.Ош. Расследование продолжается".