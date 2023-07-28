В КР подписано инвестсоглашение по строительству Казарманского каскада ГЭС

На VII Международном экономическом форуме "ИССЫК-КУЛЬ 2023" было подписано одно из крупнейших инвестиционных соглашении в истории Кыргызской Республики по строительству Казарманского каскада ГЭС. Об этом сообщил директор Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики Умбриэль Темиралиев.

По его словам, консорциум китайских компаний будет реализовывать проект на сумму более 2 млрд. долларов США на реке Нарын, который будет включать 4 гидроэлектростанций общей мощностью в 1,160 МВт и введен в эксплуатацию до 2030 года.

В целом на форуме было заключено более 11 соглашений, в числе которых соглашения по инвестиционным сделкам сельскохозяйственной отрасли, энергетики, туризма и создания технопарков на территории Асмана.

"Форум стал платформой для 400 предпринимателей для налаживания устойчивых контактов и запуска инвестиционных транзакций. Успех инвестиционных проектов всецело зависит от стараний и усилий предпринимателя, который за каждой сделкой продолжает вести диалог в

инвестиционных целях", - отметил директор Национального агентства.

Пресс-служба НАИ