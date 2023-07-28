Погода
$ 87.42 - 87.79
€ 96.55 - 97.55

В КР подписано инвестсоглашение по строительству Казарманского каскада ГЭС

150  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На VII Международном экономическом форуме "ИССЫК-КУЛЬ 2023" было подписано одно из крупнейших инвестиционных соглашении в истории Кыргызской Республики по строительству Казарманского каскада ГЭС. Об этом сообщил директор Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики Умбриэль Темиралиев.

По его словам, консорциум китайских компаний будет реализовывать проект на сумму более 2 млрд. долларов США на реке Нарын, который будет включать 4 гидроэлектростанций общей мощностью в 1,160 МВт и введен в эксплуатацию до 2030 года.

В целом на форуме было заключено более 11 соглашений, в числе которых соглашения по инвестиционным сделкам сельскохозяйственной отрасли, энергетики, туризма и создания технопарков на территории Асмана.

"Форум стал платформой для 400 предпринимателей для налаживания устойчивых контактов и запуска инвестиционных транзакций. Успех инвестиционных проектов всецело зависит от стараний и усилий предпринимателя, который за каждой сделкой продолжает вести диалог в

инвестиционных целях", - отметил директор Национального агентства.

Пресс-служба НАИ


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431370
Теги:
инвестиции, Китай, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  