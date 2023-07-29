В Казахстане прошел форум по безопасности в Центральной Азии

В новом меняющемся мире быстрыми темпами растет геополитическое значение стран Центральной Азии. Республики региона объединяют стремление к миру и взаимовыгодному сотрудничеству. Этому был посвящен Центрально-Азиатский форум по безопасности и сотрудничеству "Азия в меняющемся мире: повестка для будущего" (CAF 2023), который прошел в Астане, передает корреспондент aif.ru.

Новая диалоговая площадка по вопросам сотрудничества в Центральной Азии, объединившая экспертов ведущих научно-исследовательских центров мира, создана совместно Казахстанским институтом стратегических исследований при президенте республики Казахстан (КИСИ) и министерства иностранных дел Казахстана. В форуме приняли участие ведущие эксперты научно-исследовательских центров, политики и дипломаты из 25 стран и ряда авторитетных международных организаций.

Мероприятие открыл директор КИСИ Еркин Тукумов. В своей речи он отметил быстрый экономический и технологический прогресс Азии, растущее геополитическое значение Азии в мире. "Центральная Азия и Азия в целом находятся на подъеме. Будущее Азии повлияет на будущее мира. Форум призван заявить: Казахстан привержен делу мира, сотрудничества и справедливости. В разгар растущей турбулентности, страна проводит экономические и политические реформы. Казахстан видит своей задачей строительство мостов между странами", - отметил эксперт.

Приветственное слово президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева зачитал вице-премьер - глава МИД республики Мурат Нуртлеу. Затем он выступил с предложением создать в Алматы региональный хаб по устойчивому развитию Центральной Азии. "Казахстан принял председательство в ШОС. Мы стремимся расширять и укреплять экономические и торговые отношения, способствовать тесному сотрудничеству в энергетике и защите окружающей среды, расширять сотрудничество в цифровой сфере и углублять культурные и гуманитарные связи", - объяснил он.

Замруководителя администрации президента, спецпредставитель главы Казахстана по международному сотрудничеству Ержан Казыхан выделил Астанинский процесс по мирному урегулированию сирийского кризиса. "Казахстан является мостом между Западом и Востоком, Азией и Европой и всегда привержен принципу сотрудничества и кооперации. Казахстан поддерживает политику мира. Астана оказывает гуманитарную помощь Афганистану. Считаем стратегически важным открыть центр ООН для помощи Афганистану", - озвучил он еще одну инициативу.

Тему безопасности продолжил заместитель Генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков. "Центральная Азия добилась огромного прогресса за 20 лет в укреплении регионального сотрудничества и взаимодействия с международными партнерами для развития своей экономики и общества и решения общих проблем, включая терроризм. ООН благодарна за эти усилия, можете рассчитывать на нашу поддержку в обеспечении мира, процветания и прав человека", - сказал гость.

Казахстан первым в регионе откликнулся на призыв и показал свое лидерство в возвращении своих граждан из зон конфликта, особенно женщин и детей, за ним последовали другие государства Центральной Азии, подтвердила настрой республики на мир ассистент Генерального секретаря, исполнительный директор Исполнительного директората Контртеррористического комитета ООН Наталья Герман. "Государства Центральной Азии демонстрируют политическую волю к совместной работе по борьбе с терроризмом на региональном уровне", - добавила она.

Демонтаж биполярного мира резко повысил потенциал средних и малых стран, которые теперь могут играть заметную роль в глобальных и региональных делах, заметил Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай. По его словам, этот процесс наблюдается по всей планете, но в Азии он наиболее заметен.

Подводя итог двухдневным дискуссиям, директор КИСИ Еркин Тукумов отметил растущую турбулентность на международной арене и подъем Азии, усиление роли ведущих азиатских стран в мировой экономике. "Есть три ключевые перспективы для средних государств Азии. Первая - георегиональность, когда географическое положение становится преимуществом. Вторая - множественность культуры и идентичности, где есть общая история, культура и ценности с разноплановыми цивилизационными векторами. И третья - наличие "не глобальных", но осуществимых целей, направленных на взаимодействие с соседними государствами", - отметил эксперт.

По словам главы КИСИ, сейчас придается большое значение эффективности форматов Центральная Азия+. "Мы считаем, что понятие "большой игры" должно уйти в прошлое, вместо которого должна прийти концепция "большой выгоды" для усиления будущего взаимовыгодного сотрудничества. Это может быть реализовано, если мы будем следовать видению, что успех Центральной Азии как региона есть успех каждой отдельной страны", - резюмировал Тукумов.