В Погранслужбе пояснили, почему скапливаются машины на границе с РК

По состоянию на 28 июля 2023 года фиксируется скопление грузовых транспортных средств на территории Казахстана на въезд в Кыргызстан. Об этом сообщается пресс-служба ПС ГКНБ КР.

"По предварительным данным, начиная с 22:50 27 июля 2023 г. на контрольно-пропускных пунктах "Ак-Тилек-автодорожный", "Чон-Капка-автодорожный", "Чалдыбар-автодорожный", "Ак-Жол-автодорожный" по неизвестным причинам произошел сбой в работе автоматизированной информационной системы "АИС" "Сводный Пост" Государственной налоговой службы при МФ Кыргызской Республики.

Напоминаем, что Государственная налоговая служба использует АИС "Сводный пост" для учета товаров, ввозимых на территорию республики из стран - членов ЕАЭС.

В связи со сбоем в работе АИС зафиксировано скопление грузовых транспортных средств на территории Казахстана на въезд в Кыргызстан.

При этом отмечаем, что Единая система учёта внешней миграции Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики работает в штатном режиме.

С водителями и грузоперевозчиками проводится разъяснительная работа".