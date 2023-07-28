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Довели пенсионерку: В Бишкеке женщина воровала продукты питания

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- Ольга Новгородцева
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20 мая 2023 года бишкекская пенсионерка, ранее несудимая Е.Г. зашла в супермаркет "Глобус" и тайно утащила оттуда шоколадные конфеты "Мерси" на 1032 сома.

10 июня та же женщина в том же супермаркете украла банку рыбных консервов за 420 сомов, кусок дорогого элитного сыра и орехи фундук.

12 июня – три банки консервов на общую сумму 1360 сомов и куриные ножки на 563 сома.

16 июня – снова консервы и семечки (всего на 1644 сома). И на сей раз наконец-то попалась.

Органами досудебного производства действия Е.Г. квалифицированы как тайное хищение чужого имущества в незначительном размере. На заседании Свердловского районного суда выяснилось, что женщина чистосердечно раскаялась и уже возместила материальный ущерб потерпевшей стороне, которая к ней претензий больше не имеет.

Производство по уголовному делу прекращено за примирением сторон.


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URL: https://www.vb.kg/431384
Теги:
кража, суд, Бишкек
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