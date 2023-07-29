Погода
$ 87.45 - 87.96
€ 95.92 - 96.92

Мужчина нечаянно подставился с наркотой

412  0
- Ольга Новгородцева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сокулукским районным судом гражданин С.Ы. за приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств без цели сбыта, но в крупном размере приговорен к пяти годам лишения свободы. Реальное наказание заменено пробационным надзором на три года.

В Чуйский областной суд с апелляционными жалобами обратились и осужденный, и прокурор. Прокуратура требовала для него более сурового наказания в виде восьми лет колонии (соответственно статье Уголовного кодекса). Адвокат осужденного настаивала на его невиновности.

Из показаний С.Ы. следует, что 14 марта вечером его по подозрению в мошенничестве задержали сотрудники милиции. Доставили в РОВД и попросили добровольно выдать запрещенные предметы, если таковые при нем имеются. Он и выдал три полиэтиленовых пакета с неизвестным ему веществом. Пакеты он взял в арыке по просьбе своего родственника Ильяса, который в настоящее время отбывает наказание в местах не столь отдаленных.

В пакетиках оказалась марихуана общим весом почти в килограмм.

Адвокат осужденного делала упор на том, что ее подзащитный понятия не имел, что находится в пакетах, которые его попросили забрать и отнести в условленное место. Иначе, дескать, он не стал бы добровольно выдавать их милиционерам, тем более что те были не в курсе того, что он везет наркотик. Действовали интуитивно, наобум. По этим якобы основаниям, по мнению адвоката, С.Ы. должен быть освобожден от уголовной ответственности.

Облсуд к такому объяснению серьезно не отнесся. Но не удовлетворил и прокурорскую жалобу, посчитав, что осужденный вполне может перевоспитаться без реального лишения свободы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431385
Теги:
наркотики, Сокулукский район, суд
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  