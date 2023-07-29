Мужчина нечаянно подставился с наркотой

Сокулукским районным судом гражданин С.Ы. за приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств без цели сбыта, но в крупном размере приговорен к пяти годам лишения свободы. Реальное наказание заменено пробационным надзором на три года.

В Чуйский областной суд с апелляционными жалобами обратились и осужденный, и прокурор. Прокуратура требовала для него более сурового наказания в виде восьми лет колонии (соответственно статье Уголовного кодекса). Адвокат осужденного настаивала на его невиновности.

Из показаний С.Ы. следует, что 14 марта вечером его по подозрению в мошенничестве задержали сотрудники милиции. Доставили в РОВД и попросили добровольно выдать запрещенные предметы, если таковые при нем имеются. Он и выдал три полиэтиленовых пакета с неизвестным ему веществом. Пакеты он взял в арыке по просьбе своего родственника Ильяса, который в настоящее время отбывает наказание в местах не столь отдаленных.

В пакетиках оказалась марихуана общим весом почти в килограмм.

Адвокат осужденного делала упор на том, что ее подзащитный понятия не имел, что находится в пакетах, которые его попросили забрать и отнести в условленное место. Иначе, дескать, он не стал бы добровольно выдавать их милиционерам, тем более что те были не в курсе того, что он везет наркотик. Действовали интуитивно, наобум. По этим якобы основаниям, по мнению адвоката, С.Ы. должен быть освобожден от уголовной ответственности.

Облсуд к такому объяснению серьезно не отнесся. Но не удовлетворил и прокурорскую жалобу, посчитав, что осужденный вполне может перевоспитаться без реального лишения свободы.