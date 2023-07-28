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Новое лицо китайских инвестиций в Мьянме приведет к криминализации страны

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- Бакыт Стамов
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Новое лицо китайских инвестиций в Мьянме представляет собой криминализацию страны

Возвышение Ван Куок Коя, известного под прозвищем "Сломанный зуб", и управляемые им и его компаньонами предприятия представляют собой новое лицо китайских инвестиций в Мьянме и криминализацию страны при нынешней хунте, сообщает The Irrawaddy.

Ван Куок Кой был арестован в мае 1998 г. в связи со взрывом бомбы в микроавтобусе. Он был заключен в специально построенную тюрьму строгого режима на острове Колоан.

Хотя никаких доказательств его причастности к этому нападению в суде так и не появилось. Вместо этого он предстал перед судом по старым обвинениям, связанным с запугиванием сотрудников казино Lisboa в Макао, ростовщичеством и подозрениями в принадлежности к "незаконной организации". На простом языке это означало "триаду" - тайные общества, являющиеся китайским аналогом мафии, сообщает The Irrawady. После длительного и сложного судебного процесса, в ходе которого один свидетель за другим подвергался внезапным приступам амнезии и ничего не мог вспомнить, он был приговорен к 15 годам лишения свободы и конфискации всего имущества в ноябре 1999 года. Это произошло за месяц до того, как Макао вернулось под власть Китая и стало, как и Гонконг, "специальным административным районом" (САР) Китайской Народной Республики.

Среди многочисленных диковинных авантюр, в которых обвинялся Ван и которые были обнародованы присяжными в ходе судебного процесса, - оружейный бизнес в Камбодже, где он якобы пытался торговать ракетами, снарядами, танками, бронетехникой и другими видами военной техники в охваченной гражданской войной стране. Используя свои старые связи, Ван вернулся в казиношный бизнес в Макао и через несколько лет запустил криптовалюту под названием "Dragon Coin". Он также создал три компании, работающие в Камбодже: Hongmen History and Culture Association, Dongmei Group, официальная штаб-квартира которой находится в Гонконге, и Palau China Hung-Mun Cultural Association, предположительно базирующаяся в тихоокеанском государстве Палау. Ссылаясь на заявление Министерства финансов США от 9 декабря 2020 г., газета The Irrawaddy сообщила, что, в частности, Ассоциация истории и культуры Hongmen вскоре распространила свое влияние по всей Юго-Восточной Азии, сначала в Камбодже, а затем в Мьянме.

Группа Dongmei Group, принадлежащая Вану, является крупным инвестором в анклавы казино в районе города Мьявадди, которые были созданы после того, как одна из фракций Каренского национального союза и его Каренской национально-освободительной армии (КНОА) отделилась, заключила соглашения о прекращении огня с мьянманскими военными и стала пограничными силами (BGF). Известно также, что Ван участвует в проектах в Монг Пауке к юго-востоку от штаб-квартиры Объединенной армии государства Ва (Panghsang (Pangkham)) на границе между Мьянмой и Китаем. Согласно отчету Института мира США за июль 2020 г., "сама компания Dongmei Company зарегистрирована в Гонконге 3 марта 2020 г., но осуществляет свою деятельность из Куала-Лумпура. Ван продвигает проект через официальный публичный WeChat Ассоциации Хунмэнь, а также в партнерстве с представителем холдинговой компании Хуагуань, расположенной в Гуандуне".

Очевидно, что Ван имеет мощные связи и пользуется покровительством высокопоставленных чиновников в Китае. Ссылаясь на исследователя, следящего за развитием событий в приграничных районах Мьянмы, газета The Irrawaddy заявила: "Ван Куок Кои явно обладает огромным влиянием в Китае, Гонконге и Макао, имеет тесные связи с местным правительством в провинции Гуандун и очень глубокие связи с организациями единого фронта Коммунистической партии Китая и ассоциациями зарубежных китайцев. На мой взгляд, партия считает его полезным для выполнения большого объема своей политической работы - как в Гонконге и Макао, так и в Юго-Восточной Азии в целом". Удивительно, как бывший преступник и предполагаемый лидер организованной преступной группировки смог стать влиятельным и, казалось бы, неприкасаемым бизнес-магнатом. Связи между чиновничеством и тайными обществами стали очевидны для внешнего мира в преддверии возвращения Гонконга на "родину", что в итоге и произошло в 1997 году.

8 апреля 1993 г. начальник Бюро общественной безопасности КНР Тао Сицзюй дал неформальную пресс-конференцию группе местных журналистов на территории тогда еще Великобритании. Дав понять, что "контрреволюционерам", устроившим демонстрацию за демократию на пекинской площади Тяньаньмэнь в 1989 году, не будут сокращены сроки заключения, он заговорил о триадах: "Что касается таких организаций, как триады в Гонконге, то, пока они патриотичны, пока они заботятся о процветании и стабильности Гонконга, мы должны объединиться с ними". Тао также предложил "патриотическим триадам" приехать в Китай и открыть там свой бизнес. Это заявление вызвало шок в профессиональной на тот момент полиции Гонконга и бурную реакцию в пока еще независимых СМИ. До того как Гонконг был передан Пекину и люди могли демонстрировать свою поддержку продемократическим группам внутри Китая, некие "патриотические триады" считались глазами и ушами Пекина на этой территории.

Они проникали в профсоюзы и даже в СМИ и сообщали о своих результатах властям внутри Китая, сообщает The Irrawaddy. В июле 2019 г., когда Гонконг уже более двух десятилетий был якобы самоуправляемой САР и местные жители требовали демократических реформ, люди в масках, вооруженные деревянными палками и металлическими прутьями, ворвались на железнодорожный вокзал Гонконга и напали на людей, возвращавшихся домой с продемократической акции протеста. В других случаях бандиты избивали демонстрантов, срывали установленные ими палатки и заграждения. Разумеется, никаких мер против виновных принято не было.

Как и многие другие деятели китайской организованной преступности, Ван тоже имеет скромные корни. Он родился в трущобах Макао в 1955 г., в раннем возрасте вступил в одну из многочисленных молодежных банд, где царило насилие, и, по некоторым данным, до сих пор носит шрамы от своих уличных драк. Он был дважды ранен из огнестрельного оружия и тяжело ранен, когда на него напала конкурирующая банда, вооруженная тесаками для разделки мяса. В другой драке он потерял несколько зубов, за что получил прозвище "Сломанный зуб Кои", сообщает Irrawaddy. Впоследствии он поднялся по карьерной лестнице в уличных бандах, стал полноправным членом триады 14К и в итоге возглавил ее отделение в Макао.

В качестве командира он командовал бандой из нескольких сотен молодых "мальчиков-лошадей" (ma jai), которые занимались различными видами уличной охраны и вымогательства, что иногда приводило к перестрелкам с конкурирующими бандами. Интересы в приграничных районах Мьянмы составляют важную часть его запутанной сети зарубежных предприятий, но международные государственные и частные детективы, отслеживающие его деятельность, не уверены в том, что он утверждает, что это благородное стремление к счастью. В Камбодже Ван утверждает, что занимается только созданием школ, где люди могут узнать больше о "китайской культуре". Казначейство США считает иначе и в своем заявлении от 9 декабря 2020 г. утверждает, что он является "лидером триады 14К", которая занимается "торговлей наркотиками, незаконными азартными играми, рэкетом", а также "взяточничеством, коррупцией и трансплантацией".

Далее Министерство финансов обвинило его в "коррупции, включая незаконное присвоение государственных активов, экспроприацию частных активов для получения личной выгоды, а также коррупцию, связанную с государственными контрактами или добычей природных ресурсов". В то же время Министерство финансов внесло в "черный список" и наложило санкции на три основных предприятия Вана: Всемирную ассоциацию истории и культуры Хунмэнь, Китайскую культурную ассоциацию Палау Хун-Мун и группу Dongmei. Вскоре Шве Кокко стал центром для всех видов незаконной деятельности, а сети Вана занимаются прибыльными делами также в международном городе Хуанья и промышленной зоне Сайсиган, сообщает The Irrawaddy.

Казино являются идеальным инструментом для отмывания денег, а трансграничная контрабанда приобретает массовый характер. Все эти события должны послужить предостережением для западных миротворцев, которые неоднократно восхваляли различные соглашения о прекращении огня между некоторыми этническими вооруженными организациями (ЭВО) и военными Мьянмы, наиболее масштабным из которых является так называемое "Общенациональное соглашение о прекращении огня", заключенное в 2015 году. "Соглашение о прекращении огня, содержащее лишь обещания возможностей для бизнеса - а это пока все, что мьянманские военные обещали ЭАО, - и отсутствие политического урегулирования может привести только к одному: пограничные повстанцы станут пограничными бандитами. Это, как мы видели на границе в Мае Сот, рецепт катастрофы", - пишет The Irrawaddy. По мнению The Irrawaddy, роль Китая в этом конфликте представляется неоднозначной.

Когда в Мьянме еще существовал демократически избранный парламент, о мошенничестве и рэкете в Шве Кокко говорили гражданские политики и задавали вопросы на общественных слушаниях в Нейпьитау. В июне 2020 г. даже был создан трибунал для расследования деятельности Yatai New City в Шве-Кокко, и строительство там было приостановлено - по крайней мере, временно. После переворота 2021 года инвесторам в Yatai New City было разрешено возобновить строительную деятельность, расширив территорию и круг своих преступных предприятий. Посольство Китая в Янгоне также выразило "поддержку" усилиям тогдашнего правительства по расследованию деятельности Yatai New City, заявив в своем заявлении, что Китай "укрепляет правоохранительные органы и безопасность вместе с Мьянмой", чтобы пресечь "трансграничную незаконную и преступную деятельность, такую как незаконные азартные игры и телекоммуникационное мошенничество".

Однако было далеко не очевидно, что Пекин намерен преследовать хорошо связанного Вана по любому из обвинений, выдвинутых Министерством финансов США. Некоторые из бывших соратников Вана снова находятся в тюрьме в Макао, отбывая срок в колонии Coloane за отмывание денег и рэкет. Возможно, Вану также придется держаться подальше от своего прежнего места жительства - Макао, где он слишком хорошо известен и любые его действия могут поставить в неловкое положение местные власти SAR. А вот с Камбоджей и Мьянмой проблем не возникнет, поскольку его интересы там совпадают с интересами Китая. Ссылаясь на отчет USIP, газета Irrawaddy сообщила, что китайские государственные компании, такие как China Railway 20th Bureau, инвестирующая в строительные проекты за пределами Китая, и MCC International, другая компания, занимающаяся инфраструктурными проектами, тесно сотрудничают с проектом Yatai New City. Компания Guojing Consulting, являющаяся филиалом официального аналитического центра Center for International Economic Exchanges, подписала соглашение о сотрудничестве с Yatai New City.

Все эти начинания являются неотъемлемой частью китайско-мьянманского экономического коридора и пекинской инициативы BRI. Ван и предприятия, возглавляемые им и его соратниками, представляют собой новое лицо китайских инвестиций в Мьянме - и криминализацию страны при нынешней хунте. "Возобновились строительные работы не только в Шве Кокко или Новом городе Ятай, но и в Международном городе Хуаня и промышленной зоне Сайсиган, где криминальные структуры управляют новыми районами и еще более широким спектром предприятий. Последствия этих событий, а также возможность заключения новых потенциально катастрофических "соглашений о прекращении огня" между некоторыми ЕАО и военными, в долгосрочной перспективе могут превратить Мьянму в несостоявшееся государство, где трофеи сможет забрать только Китай", - утверждает The Irrawaddy. А поскольку внешний мир занят вторжением России на Украину, похоже, мало надежд на то, что Мьянма вернет себе то внимание международного сообщества, которое она когда-то имела.


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URL: https://www.vb.kg/431387
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