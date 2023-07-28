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Во Внуково в трусах у узбекистанца нашли более 60 бриллиантов

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В аэропорту Внуково таможенники обнаружили в трусах у пассажира контрабанду более чем из 60 бриллиантов. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.

Инспекторы проверили в "зеленом коридоре" 39-летнего гражданина Узбекистана, прилетевшего в Москву из Объединенных Арабских Эмиратов.

Сперва в его багаже нашли 13 коробок с товарами Apple, Samsung и Sony, а также 40 сертификатов подлинности на драгоценные камни.

Пассажир отказался добровольно выдать драгоценности, заявив, что у него их нет. Однако при личном досмотре в его трусах обнаружили 62 крупных бриллианта и пакетики с мелкими бриллиантами.

Мужчина сказал, что работает в одной из крупных авиакомпаний ОАЭ, а в Москву прилетел навестить родственников. По мнению пассажира, стоимость его "подарков" для близких не превышала 1,5 млн рублей, но ФТС оценила бриллианты более чем в 5 млн.

Таможенники завели дело о контрабанде и решают вопрос о возбуждении дела об уклонении от уплаты таможенных платежей. Пассажира отправили в СИЗО.

Источник: ASIA-Plus


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URL: https://www.vb.kg/431389
Теги:
Россия, Узбекистан
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