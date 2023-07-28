Садыр Жапаров поручил модернизировать АПП "Иркештам"

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 28 июля, в рамках рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с деятельностью автомобильного пункта пропуска "Иркештам" Юго-Западной таможни КР в Алайском районе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президента проинформировали, что здесь ведется строительство четырехполосной дороги общей протяженностью 3,4 километра, которое началось в мае 2023 года после подписания соглашения между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой.

Проект также включает строительство эстакадного моста длиною 187 метров и установку ленточного конвейера для транспортировки угля.

Завершение проекта позволит поставлять уголь из Кыргызстана в Китай по ленточному конвейеру и освободить нагрузку на пункте пропуска. Соответственно, появится возможность для значительного увеличения потока товарного груза через границу.

В этой связи Президент Садыр Жапаров поручил к 1 октябрю текущего года полностью модернизировать, расширить территорию, произвести строительство дополнительных полос и привести в соответствие таможенную инфраструктуру АПП "Иркештам" для того, чтобы в несколько раз увеличить его пропускную способность.

Особенно это актуально в осенне-зимний период, когда увеличиваются объемы экспорта угля из Кыргызстана в Китай.

На эти цели будут выделены дополнительные средства.

Действующая пропускная способность АПП "Иркештам" по паспорту составляет 100 грузовых и 60 легковых авто. Но на сегодня через пункт совершаются таможенные операции в отношении более 300 машин в обе стороны, что становится причиной автомобильных заторов и очередей на приграничной территории.

Модернизация АПП "Иркештам" увеличит пропускную способность пункта до 1000 транспортных средств в день, а также разгрузит дорогу от грузовых авто, перевозящих уголь, поскольку твердое топливо будет поставляться из склада таможни Кыргызстана в Китай по ленточному конвейеру".