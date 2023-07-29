Теперь любой гость Кыргызстана может получить регистрацию удаленно

Теперь любой гость Кыргызской Республики может получить регистрацию удаленно без посещения ЦОНа. Для этого нужны лишь документы на недвижимость, паспорт хозяина жилья и паспорт самого иностранца. Новый цифровой сервис запустили Министерство цифрового развития, Государственный комитет национальной безопасности и Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике.

Онлайн-регистрация важна в том числе для туристов. С 92 государствами действует безвизовый режим, их граждане освобождаются от регистрации по месту пребывания на определенный срок. Например, для стран, входящих в ЕАЭС, это 30 дней, для большинства европейских государств – 60 дней, этого времени вполне хватает для туристической поездки.

Но гражданам многих стран необходимо зарегистрироваться в течение 5 дней с момента пересечения границы. В эту группу попадают, например, туристы из Китая или Узбекистана, поток которых постоянно растет. По итогам полугодия Кыргызская Республика стала самым посещаемым направлением для путешественников из Узбекистана, по информации Национального статистического комитета Республики Узбекистан нашу страну посетили более 815 тысячи туристов из этой страны. Приезжают они к нам на отдых в среднем на 10-15 дней и им необходима регистрация. То есть отели, пансионаты или турфирмы писали в местные ЦОНы ходатайства и занимались оформлением документов. Все это ложилось на туристов дополнительными расходами. Теперь вопрос регистрации можно решить онлайн.

Регистрацию иностранных граждан на территории Кыргызской Республики упростили, чтобы привлечь больше туристов в страну и сделать их пребывание здесь более комфортным.

Теперь любой иностранец может зарегистрироваться на сайте ereg.e-gov.kg. Владельцу недвижимости достаточно зайти на сайт, создать личный кабинет, и система сама подскажет что делать, чтобы зарегистрировать иностранного гражданина.

Принимающая сторона в заявлении должна указать адрес, по которому будет жить иностранец и с помощью вебкамеры сфотографировать его. Онлайн-регистрация будет возможна при совпадении Face ID иностранного гражданина с его фото при въезде в Кыргызскую Республику. В течении 24 часов электронное заявление подтвердят в Департаменте регистрации населения, после чего формируется код оплаты госпошлины для регистрации иностранных граждан в размере 120 сомов (с учетом комиссии банка).

В министерстве цифрового развития подчеркнули, что сайт прост в применении, прописан каждый шаг, благодаря чему принимающая сторона может без труда зарегистрировать иностранца.

Отметим, если принимающей стороной выступает юридическое лицо, можно зарегистрировать иностранного гражданина или группу иностранцев в общежитии, пансионате, гостевом доме или хостеле.