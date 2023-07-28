ГКНБ КР установлен "телефонный террорист", сообщивший о бомбе в школах

ГКНБ КР установлен "телефонный террорист", сообщивший несколько раз о заложенной взрывчатке в одной из столичных школ 28 и 29 марта года. Им оказался несовершеннолетний ученик 9 класса одной из школ "А.А.А", который из хулиганских побуждений отправил ложное сообщение на электронную почту школы-гимназии Бишкека с фейкового аккаунта "abelozerov5151@inbox.ru". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что "А.А.А" в целях срыва учебного процесса для реализации своего плана купил фейковый заграничный аккаунт посредством одной из видеоигр, с которого дважды направил анонимное сообщение в указанную школу.

По месту жительства "А.А.А" были проведены безотлагательные следственно-оперативные мероприятия, изъяты компьютерная техника и мобильные телефоны, которые направлены на экспертизу.

В ходе допроса в присутствии родителей "А.А.А" признался в совершении двух противоправных деяний - отправки ложных сообщений и раскаялся в содеянном.

В настоящее время проверяется причастность "А.А.А" к другим аналогичным фактам анонимных сообщений о заложенных бомбах на территории г.Бишкек.

ГКНБ КР предупреждает, что подобные действия являются уголовно наказуемыми, так как в соответствии со статьей 259 Уголовного кодекса КР заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, либо наступления тяжкого вреда, наказывается исправительными работами на срок от одного до трех лет или штрафом от 500 до 1000 расчетных показателей, или лишением свободы на срок до пяти лет.