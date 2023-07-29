"Бир Дуйно Кыргызстан" вновь напоминает о реабилитации Азимжана Аскарова

По случаю годовщины смерти правозащитника Азимжана Аскарова правозащитное Движение "Бир Дуйно Кыргызстан" вновь напоминает властям страны о важности реабилитации его имени.

"25 июля 2023 года - в день третьей годовщины смерти правозащитника Азимжана Аскарова, правозащитники, активисты и его семья напоминают о том, что следствие по факту его смерти в колонии №47 не завершено. Адвокаты намерены обратиться в Комитет по правам человека ООН.

Находясь в заключении с 2010 года, Азимжан Аскаров верил в справедливый и беспристрастный суд. Он и его защитники приняли участие в полусотне судебных заседаний, которые порой проходили с риском для безопасности. Тяжёлые изощренные пытки подорвали его здоровье ослабевший и немощный он до последнего дня оставался верен правозащитным идеалам.

Пока он был жив, несмотря на его многочисленные заявления и ходатайства адвокатов об ухудшении его здоровья, ему не была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь. 17 мая 2020 года ему исполнилось 69 лет, а 25 июля он скончался в колонии 47.

13 лет Правозащитное Движение "Бир Дуйно Кыргызстан" совместно с сетью солидарности и партнерства борется за защиту прав узника совести Азимжана Аскарова. Вдова Хадича Аскарова, партнерская сеть солидарности борьбы с безнаказанностью выражают надежду на восстановление справедливости в КР.

В день смерти Аскарова активисты напоминают об обязательствах по выполнению Соображений Комитета ООН по Правам Человека по его жалобе. Необходимо реабилитировать имя правозащитника, выплатить компенсацию его семье.

По сообщению адвокатов Айдара Сыдыкова и Автандила Бакытбека, 20 января 2022 года Первомайский районный суд Бишкека признал необоснованным бездействие органов национальной безопасности в расследовании смерти, но дело не движется. Адвокаты неоднократно обжаловали отказы в проведении эффективного расследования.

Расследование затягивается. Несмотря на то, что адвокаты добились передачи расследования в Управление Государственной Национальной безопасности, оно даёт указания Службе исполнения наказаний при Министерстве юстиции КР для проведения некоторых следственных действий, в частности, допросы свидетелей из числа сокамерников Аскарова, сотрудников учреждения, где он отбывал наказание. До сих пор нет информации о выполнении этих поручений. УГКНБ не проявляет заинтересованности в их выполнении. До сих пор нет никакого процессуального решения, которое можно было бы обжаловать в судебном порядке.

Адвокаты добавили, что средства правовой защиты исчерпаны на национальном уровне, следующий этап – подготовка жалобы в Комитет по правам человека ООН.

Дело Аскарова является важным в борьбе против пыток, жестокого обращения, борьбы с безнаказанностью в КР. Оно важно для того, чтобы уважали и соблюдали права каждого гражданина Кыргызстана, чтобы власти страны не допускали внесудебных казней в закрытых учреждениях страны.

Правозащитное движение "Бир Дуйно Кыргызстан", адвокаты, семья правозащитника Аскарова требуют от Правительства КР в юбилейный 75-й год Декларации ООН по правам человека, являясь членом Комитета ООН по правам человека, соблюдая Руководство ООН, ОБСЕ, Евросоюза по защите прав правозащитников наконец исполнит Соображения Комитета ООН в защиту узника совести, жертвы пыток, известного правозащитника Азимжан Аскарова.

Правозащитная деятельность "Бир Дуйно Кыргызстан" по делу Азимжана Аскарова продолжается при поддержке "Фонда добровольных взносов ООН в защиту жертв пыток"", - говорится в сообщении организации.