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КСА выделит 100 млн долларов на строительство ипотечного жилья в КР

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон КР "О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Саудовским фондом развития по проекту "Жилищное финансирование в Кыргызской Республике", подписанного 24 апреля 2023 года в городе Бишкек". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 29 июня 2023 года.

Целью данного Закона является выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Саудовским фондом развития по проекту "Жилищное финансирование в Кыргызской Республике", подписанного 24 апреля 2023 года в городе Бишкек.

Кредитное соглашение предусматривает привлечение финансовых средств в размере 100 млн долларов США для строительства жилья в Кыргызской Республике для граждан Кыргызской Республики, являющихся участниками жилищной программы Кыргызской Республики "Мой дом 2021-2026".

Получателем финансирования Саудовского фонда развития выступит Кыргызская Республика в лице Министерства финансов Кыргызской Республики, исполнительным агентством выступит Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики, а реализующим агентством проекта будет открытое акционерное общество "Государственная ипотечная компания".

ОАО "Государственная ипотечная компания" будет являться оператором привлеченных финансовых средств, обеспечит земельными участками и будет финансировать строительство доступного жилья для последующего предоставления их в аренду с последующим выкупом гражданам Кыргызстана в рамках жилищной программы Кыргызской Республики "Мой дом 2021-2026".

При этом получатели арендного жилья ежемесячно будут производить выплаты по погашению аренды и выкупа жилья. Полученные от заемщиков средства ОАО "Государственная ипотечная компания" будет направлять на погашение кредита перед Саудовским фондом развития".


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URL: https://www.vb.kg/431406
Теги:
ипотека, Саудовская Аравия, Садыр Жапаров
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