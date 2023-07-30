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В Чолпон-Ате и Корумду милиция организовала пеший патруль

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Сотрудники службы охраны МВД КР совместно сотрудниками УВД Иссык-Кульской области по обеспечению безопасности туристов и охраны общественного порядка проводят патрулирование в зонах отдыха.

"Под руководством начальника службы охраны МВД разработан план, проведен инструктаж личного состава о вежливом обращении с гражданами и соблюдении этики, а также с поставлены конкретных задач по обеспечению общественной безопасности.

В зонах отдыха в летнее время проводятся следующие мероприятия:

В Чолпон-Ате и селе Корумду организован пеший патруль, кроме того в целях оперативного реагирования на помощь сотрудникам и гражданам выставлены 3 мобильные группы на специальных служебных автомашинах.

Проверены работоспособности тревожных сигнализаций установленных в пансионатах с проведением учебно-тренировочных занятий с экипажами групп задержаний.

Проводятся разъяснительные работы среди туристов по сохранности личных вещей и постоянного присмотра за ними, так же проводятся разъяснительные работы с гражданами занимающихся скутерами, катамаранами и другими техниками, по соблюдению правил техники безопасности и с требованием расположить водные техники по дальше от мест отдыха".


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URL: https://www.vb.kg/431407
Теги:
Иссык-Кульская область, МВД
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