В Чолпон-Ате и Корумду милиция организовала пеший патруль

Сотрудники службы охраны МВД КР совместно сотрудниками УВД Иссык-Кульской области по обеспечению безопасности туристов и охраны общественного порядка проводят патрулирование в зонах отдыха.

"Под руководством начальника службы охраны МВД разработан план, проведен инструктаж личного состава о вежливом обращении с гражданами и соблюдении этики, а также с поставлены конкретных задач по обеспечению общественной безопасности.

В зонах отдыха в летнее время проводятся следующие мероприятия:

В Чолпон-Ате и селе Корумду организован пеший патруль, кроме того в целях оперативного реагирования на помощь сотрудникам и гражданам выставлены 3 мобильные группы на специальных служебных автомашинах.

Проверены работоспособности тревожных сигнализаций установленных в пансионатах с проведением учебно-тренировочных занятий с экипажами групп задержаний.

Проводятся разъяснительные работы среди туристов по сохранности личных вещей и постоянного присмотра за ними, так же проводятся разъяснительные работы с гражданами занимающихся скутерами, катамаранами и другими техниками, по соблюдению правил техники безопасности и с требованием расположить водные техники по дальше от мест отдыха".