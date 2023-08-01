Погода
$ 87.50 - 87.96
€ 95.97 - 96.97

Эдиль Ниязов: Инновации помогут Кыргызстану выращивать рыбы в разы больше

537  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С директором департамента рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Эдилем Ниязовым мы провели интервью, так сказать, "на ногах", в кулуарах на заседании коллегии Минсельхоза. До этого в своем выступлении он с трибуны рассказал, что по итогам первого полугодия 2022 года производство товарной рыбы выросло в 2,2 раза - до 15253 тонн.

Вы сказали, что производство товарной рыбы в первом полугодии 2022 года составляло 6,8 тыс. тонн, а экспорт рыбной продукции в первой половине 2023 года увеличился на 17,7% - до 1,9 тыс. тонн. Все верно?

- Да, только что в своем отчете за полгода 2023 года я отчитался о производстве товарной рыбы, где у нас есть определенные достижения. Если в 2022 году мы смогли получить за 1-ое полугодие 6,8 тысяч тонн, то в этом году за тот же период более 15 тысяч тонн. Рост более чем на 223 процента.

И вместе с этим вырос объем экспорта. Так прирост составил за этот год на 117 процентов больше, чем в 2022 году. И это несмотря на временные ограничения на вывоз радужной форели, которые по фактам нарушений были введены Российской Федераций.

У нас две фирмы из Кыргызстана в России внесены в реестр. В Казахстане ограничений нет. Также в реестре 3 компании, которые работают с Узбекистаном. Все это результат работы наших ветеринарных служб стран.

Сейчас идет проработка с ветеринарной службами Кыргызстана и Китая на предмет соответствия и протоколам, и при достижении положительного решения - нашу рыбу начнут поставлять и в Китай.

Вместе с тем нами проводится работа по искусственному воспроизводству рыбы на государственных участках озер Иссык-Куль и Сон-Куль. Будем выращивать карпа, форель и сазана. В прошлом году зарыблено 20 млн штук, а в этом чуть меньше - 19 млн. Это связано с погодными и климатическими условиями. Но мы работаем над тем, чтобы исправить ситуацию. В 3 квартале будем выпускать сигалетку.

Наряду с этим нами разрабатываются нормативные правила по исполнению Указа президента Кыргызстана Садыра Жапарова по введению временного моратория на вылов рыбы на озерах Иссык-Куль и Сон-Куль. Этот запрет касается 2-х водоемов. При этом запрет не касается работ, связанных с научной деятельностью.

Также мы прорабатываем постановление указа о спортивно-любительской рыбалке и проведении научных исследований. В этом году разработан проект об аквакультуре, которого ранее не было. Необходимо разработать ряд статей, которые будут регулировать действия наших рыбоведческих хозяйств.

И главное, нужно внести изменения, которые дают возможность дальше развиваться рыбной отрасли, ведь рыбоводство - это отрасль производства.

А поскольку развитие идет очень активно и у людей есть интерес, то нужны еще ряд других документов, которые бы помогали и в выращивании, и в реализации рыбы. Документы сейчас переданы в соответствующие органы и будут выставлены для обсуждения.

В прошлом году одно из международных исследований показало, что потребление рыбы в Кыргызстане меньше, чем в других странах. Что можно сказать по этому поводу? Нам не хватает рыбы или культуры?

- Давайте начнем с того что Минздрав КР рекомендует потребление рыбы для поддержки среднефизиологической нормы, а норма в КР - 9,1 кг в год. У ВОЗ эта цифра выше. А в Кыргызстане сегодня потребление - 2.5 кг на человека, в зависимости от регионов, конечно.

Это действительно очень низкая цифра. Цифру потребления не стоит связывать только с рыбой, которая производится в КР. Сюда надо включать и завозную морскую рыбу, у которой другой состав микроэлементов, морская среда, да и разные морепродукты также можно сюда отнести. Вопрос зависит в важности развития рыбной отрасли в КР, доступности на рынке, культуре потребления рыбы. Каждая хозяйка должна знать, что рыба должна быть на столе. Есть над чем работать.

В прошлом году много говорили о заболевании рыб. Можно ли предотвратить подобные инциденты?

- Как и в любой живой организм рыба болеет и болезни появляются при разности обстоятельствах. Это и плотность посадки рыбы, и испорченные, дешевые, не очень качественные корма, и когда в рыбном хозяйстве не занимаются профилактикой заболеваний.

Я только что привел статистику роста - 223 процентов в год прироста, но это не от того, что открываются новые хозяйства, а от плотности посадки рыбы в водоеме. То есть фермер, видя прибыль, старается в одном и том же водоеме вырастить в разы больше рыбы, но при этом иногда забывает о профилактических работах, а это приводит к массовой гибели, как правило, молодняковой рыбы.

Нашим фермерам-рыбоводам не хватает знаний: надо учиться все учитывать, рассчитывать, придерживаться норм. Важно следовать требованиям и нормам, и учиться. Без повышения уровня знаний - не получиться в дальнейшем получать прибыть, можно загубить все дело.

То есть в каждой возникающей ситуации мы стараемся разобраться, так как отрасль развивается и рынок формируется.

Водитель получает права для того, чтобы выехать на дорогу, а рыбовод по закону не обязан получать минимум знаний? Хотя бы по продовольственной безопасности, и по загрязнению водных источников.

- Очень важный вопрос. Любая деятельность с производством пищевой продукции должна быть сертифицирована. У хозяйства должны быть сертификаты, соответствующие заключения СЭС, ветеринаров и так далее. По этой причине фермеры должны получать сертификаты, а также проходить соответствующие курсы у нас. Промышленное выращивание товарной рыбы должно производится по науке - это гарантия получения гарантированной прибыли и роста производства. Было бы желание и понимание правильно выращивать рыбу.

Прошло время, когда можно было выращивать рыбу, как бог на душу положит, без правил и требований к санитарии. Никто не отменял требования к продуктам питания. Если эта продукция не соответствует номам, то она должна быть уничтожена.

Сколько Кыргызстан может выращивать рыбы и что нужно делать, чтобы и бюджет страны пополнять, и на экспорт отправлять, и нам хватало?

- Кыргызстан может выращивать рыбы в разы больше, при этом обеспечивая Центральную Азию, если перейдет к использованию инновационных технологий.

У нас сейчас на 1 кубометр выращивают 20 кг рыбы, а в Израиле 100 и в Китае 150 кг. Если мы будем соблюдать нормы и применять инновационные технологии: насыщать воду кислородом, азотом, и так далее, то эту цифру мы можем увеличить. Вся проблема вода - среда обитания, Рыбу по науке выращивали еще в Древнем Египте - почему сейчас мы думаем, что можно все сделать на коленке, на авось?

Сегодня, не используя технологии в агрономии, земледелии и рыболовстве, мы не сможем получать результаты. Почему маленький Израиль отправляет тонны в разные страны? Да потому что использует технологии и инновации.

Все фермеры-рыбоводы должны учиться! Вдумайтесь только Кыргызстан сейчас производит 20 кг на 1 кубометр, а может 120 кг. Вот он потенциал.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431412
Теги:
рыбное хозяйство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  