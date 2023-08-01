Эдиль Ниязов: Инновации помогут Кыргызстану выращивать рыбы в разы больше

С директором департамента рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Эдилем Ниязовым мы провели интервью, так сказать, "на ногах", в кулуарах на заседании коллегии Минсельхоза. До этого в своем выступлении он с трибуны рассказал, что по итогам первого полугодия 2022 года производство товарной рыбы выросло в 2,2 раза - до 15253 тонн.

Вы сказали, что производство товарной рыбы в первом полугодии 2022 года составляло 6,8 тыс. тонн, а экспорт рыбной продукции в первой половине 2023 года увеличился на 17,7% - до 1,9 тыс. тонн. Все верно?

- Да, только что в своем отчете за полгода 2023 года я отчитался о производстве товарной рыбы, где у нас есть определенные достижения. Если в 2022 году мы смогли получить за 1-ое полугодие 6,8 тысяч тонн, то в этом году за тот же период более 15 тысяч тонн. Рост более чем на 223 процента.

И вместе с этим вырос объем экспорта. Так прирост составил за этот год на 117 процентов больше, чем в 2022 году. И это несмотря на временные ограничения на вывоз радужной форели, которые по фактам нарушений были введены Российской Федераций.

У нас две фирмы из Кыргызстана в России внесены в реестр. В Казахстане ограничений нет. Также в реестре 3 компании, которые работают с Узбекистаном. Все это результат работы наших ветеринарных служб стран.

Сейчас идет проработка с ветеринарной службами Кыргызстана и Китая на предмет соответствия и протоколам, и при достижении положительного решения - нашу рыбу начнут поставлять и в Китай.

Вместе с тем нами проводится работа по искусственному воспроизводству рыбы на государственных участках озер Иссык-Куль и Сон-Куль. Будем выращивать карпа, форель и сазана. В прошлом году зарыблено 20 млн штук, а в этом чуть меньше - 19 млн. Это связано с погодными и климатическими условиями. Но мы работаем над тем, чтобы исправить ситуацию. В 3 квартале будем выпускать сигалетку.

Наряду с этим нами разрабатываются нормативные правила по исполнению Указа президента Кыргызстана Садыра Жапарова по введению временного моратория на вылов рыбы на озерах Иссык-Куль и Сон-Куль. Этот запрет касается 2-х водоемов. При этом запрет не касается работ, связанных с научной деятельностью.

Также мы прорабатываем постановление указа о спортивно-любительской рыбалке и проведении научных исследований. В этом году разработан проект об аквакультуре, которого ранее не было. Необходимо разработать ряд статей, которые будут регулировать действия наших рыбоведческих хозяйств.

И главное, нужно внести изменения, которые дают возможность дальше развиваться рыбной отрасли, ведь рыбоводство - это отрасль производства.

А поскольку развитие идет очень активно и у людей есть интерес, то нужны еще ряд других документов, которые бы помогали и в выращивании, и в реализации рыбы. Документы сейчас переданы в соответствующие органы и будут выставлены для обсуждения.

В прошлом году одно из международных исследований показало, что потребление рыбы в Кыргызстане меньше, чем в других странах. Что можно сказать по этому поводу? Нам не хватает рыбы или культуры?

- Давайте начнем с того что Минздрав КР рекомендует потребление рыбы для поддержки среднефизиологической нормы, а норма в КР - 9,1 кг в год. У ВОЗ эта цифра выше. А в Кыргызстане сегодня потребление - 2.5 кг на человека, в зависимости от регионов, конечно.

Это действительно очень низкая цифра. Цифру потребления не стоит связывать только с рыбой, которая производится в КР. Сюда надо включать и завозную морскую рыбу, у которой другой состав микроэлементов, морская среда, да и разные морепродукты также можно сюда отнести. Вопрос зависит в важности развития рыбной отрасли в КР, доступности на рынке, культуре потребления рыбы. Каждая хозяйка должна знать, что рыба должна быть на столе. Есть над чем работать.

В прошлом году много говорили о заболевании рыб. Можно ли предотвратить подобные инциденты?

- Как и в любой живой организм рыба болеет и болезни появляются при разности обстоятельствах. Это и плотность посадки рыбы, и испорченные, дешевые, не очень качественные корма, и когда в рыбном хозяйстве не занимаются профилактикой заболеваний.

Я только что привел статистику роста - 223 процентов в год прироста, но это не от того, что открываются новые хозяйства, а от плотности посадки рыбы в водоеме. То есть фермер, видя прибыль, старается в одном и том же водоеме вырастить в разы больше рыбы, но при этом иногда забывает о профилактических работах, а это приводит к массовой гибели, как правило, молодняковой рыбы.

Нашим фермерам-рыбоводам не хватает знаний: надо учиться все учитывать, рассчитывать, придерживаться норм. Важно следовать требованиям и нормам, и учиться. Без повышения уровня знаний - не получиться в дальнейшем получать прибыть, можно загубить все дело.

То есть в каждой возникающей ситуации мы стараемся разобраться, так как отрасль развивается и рынок формируется.

Водитель получает права для того, чтобы выехать на дорогу, а рыбовод по закону не обязан получать минимум знаний? Хотя бы по продовольственной безопасности, и по загрязнению водных источников.

- Очень важный вопрос. Любая деятельность с производством пищевой продукции должна быть сертифицирована. У хозяйства должны быть сертификаты, соответствующие заключения СЭС, ветеринаров и так далее. По этой причине фермеры должны получать сертификаты, а также проходить соответствующие курсы у нас. Промышленное выращивание товарной рыбы должно производится по науке - это гарантия получения гарантированной прибыли и роста производства. Было бы желание и понимание правильно выращивать рыбу.

Прошло время, когда можно было выращивать рыбу, как бог на душу положит, без правил и требований к санитарии. Никто не отменял требования к продуктам питания. Если эта продукция не соответствует номам, то она должна быть уничтожена.

Сколько Кыргызстан может выращивать рыбы и что нужно делать, чтобы и бюджет страны пополнять, и на экспорт отправлять, и нам хватало?

- Кыргызстан может выращивать рыбы в разы больше, при этом обеспечивая Центральную Азию, если перейдет к использованию инновационных технологий.

У нас сейчас на 1 кубометр выращивают 20 кг рыбы, а в Израиле 100 и в Китае 150 кг. Если мы будем соблюдать нормы и применять инновационные технологии: насыщать воду кислородом, азотом, и так далее, то эту цифру мы можем увеличить. Вся проблема вода - среда обитания, Рыбу по науке выращивали еще в Древнем Египте - почему сейчас мы думаем, что можно все сделать на коленке, на авось?

Сегодня, не используя технологии в агрономии, земледелии и рыболовстве, мы не сможем получать результаты. Почему маленький Израиль отправляет тонны в разные страны? Да потому что использует технологии и инновации.

Все фермеры-рыбоводы должны учиться! Вдумайтесь только Кыргызстан сейчас производит 20 кг на 1 кубометр, а может 120 кг. Вот он потенциал.