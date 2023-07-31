В дни Суперлуния воздержитесь от споров. Гороскоп с 31 июля по 6 августа

Август начинается с Суперлуния, которое состоится в ночь с 1 на 2 августа. Суперлуние – это Полнолуние при котором Луна находится на минимальном расстоянии от Земли, а потому полный диск кажется больше. Кстати, август завершается также Суперлунием, которое состоится 31 августа. Вернёмся к прогнозу на предстоящую неделю. Она ожидается довольно эмоционально напряжённой, а пик эмоционального напряжения придётся на первую половину недели. Неделя ожидается довольно эмоционально напряжённой, а пик эмоционального напряжения придётся на первую половину недели. В дни Суперлуния – понедельник, вторник и среду, воздержитесь от споров, рискованных инвестиций, экстремальных развлечений.

Овен – предстоит выбирать тонкую грань между вседозволенностью в развлечениях и рутиной монотонной работы. Погнавшись за лёгкими доходами и впечатлениями от экстремальных развлечений можно остаться без денег и репутации. А погрузившись с головой в рутинную работу можно переутомиться, навредив здоровью. Ограничившись делами, которые способны поправить финансовое положение, без риска для казны и здоровья, вы окажитесь в выигрыше.

Телец – переживаниями и поиском виноватых делу не поможешь. Оставьте без внимания критические замечания, недовольство домочадцев, дабы не потерять время в бесконечных спорах, и претворяйте в жизнь свои идеи и планы. Благодаря находчивости, вы сумеете достичь заметного прогресса в делах, а также организуете приятный летний отдых. Пока остальные горазды только на словах быть героями, вы своими действиями и поступками проложите путь к успеху.

Близнецы – сами того не замечая, вы можете втянуться в череду интриг и склок. Повремените с высказыванием своего мнения. Вам могут предоставить неполноценную информацию что и станет причиной неверных выводов, порождающих слухи. Будьте осторожны во время поездок и различных летних развлечений. Возможны непредвиденные сложности. Проведите эту летнюю неделю в размеренной обстановке, решая вопросы семьи и дома. Формат тихого семейного отдыха также подойдёт больше, чем активный и динамичный досуг.

Рак - едва поправив финансовое положение, вы можете пуститься в новые траты, как в инвестиции и совместные дела, так и н развлечения, необдуманные покупки. Вовремя остановившись, вы избежите растрат и конфликтов из-за финансов. С дальними поездками могут возникать непредвиденные сложности, зато в поездках на небольшие расстояния проблем не будет. Загородные поездки наполнят жизнь приятными летними приключениями.

Лев – проявите максимум терпения и дипломатичности в общении с руководством, влиятельными людьми и при посещении различных инстанций. Резкие выпады с вашей стороны могут всё испортить, и вместо содействия вы рискуете получить отказ. Справившись с негативными эмоциями не вступая в споры, вы избежите конфликтов и заручитесь поддержкой в нужный момент благодаря чему удастся решить финансовые вопросы и получить незапланированные доходы.

Дева – зависть к вашим успехам многим людям не будет давать покоя, а потому они примутся распускать слухи и чинить препятствия. Под влиянием слухов и возникшей тревожности не отказывайтесь от своих планов. Уверенно следуя за своей мечтой, вы сможете достичь целей. Увлекательно сложится и летнее путешествие. На отдыхе держитесь подальше от малознакомых компаний. Вечеринка в кругу малознакомых людей до добра не доведёт.

Весы - предстоит выдержать очередное испытание соблазнами. Вас могут втянуть в любовную авантюру, либо соблазнить на рискованные сделки, и всё это сулит существенными финансовыми потерями. Прислушайтесь к своей интуиции. Она подскажет как лучше распорядиться деньгами, а также поможет выбрать наиболее подходящий вариант проведения

Скорпион – возникшие споры вряд ли приведут к согласию, потому их лучше не начинать. Некоторые знакомые и деловые партнёры из принципа попытаются вытащить на вас на спор, но постарайтесь не поддаться на эту провокацию. Ваши доводы интересовать никого не будут, поскольку целью будет создание вам негативной репутации. Переключите своё внимание на тех, кто будет предлагать различные идеи. Совместные начинания быстро принесут желаемые результаты, а летний досуг доставит хорошие впечатления.

Стрелец – праздный летний настрой вряд ли понравится руководству, влиятельным людям и они не замедлят с критикой в ваш адрес. Если вы в отпуске и решили устроить вояж, будьте осторожны в поездках и развлечениях. Повышена вероятность неприятных происшествий и в основном из-за невнимательности. Уделив должное внимание работе, вы быстро решите важные вопросы, что в будущем положительно отразится на вашей карьере или бизнесе.

Козерог – скорее всего вы уже купили всё что нужно и дополнительные покупки станут перебором. Ваша казна не выдержит новых трат, которые окажутся ненужными. Воздержитесь также от затратных вечеринок и неожиданных любовных романов. Больше ходите, наблюдайте. Экскурсии расширят кругозор и наполнят летний досуг яркими впечатлениями. С пользой сложатся не только развлекательные, но и деловые поездки.

Водолей – отношения с домочадцами и деловыми партнёрами переживают не лучшие времена, а потому воздержитесь от споров. Даже несущественный повод может положить начало бурному и длительному конфликту. Сосредоточьте своё внимание на решении финансовых вопросов. Появится возможность пополнить казну из новых источников доходов, а также совершить выгодные приобретения. Можно совершать и сделки с недвижимостью.

Рыбы – вы можете оказаться в центре интриг и досужих разговоров. Воздержитесь от публичных комментариев и резких замечаний, в том числе и в социальных сетях. Знайте меру в развлечениях и будьте осторожны во время поездок. Если придерживаться правил дорожного движения, путешествия сложатся увлекательно. Вы получите море впечатлений. О делах также не забывайте. Переговоры, участие в деловых мероприятиях пойдут на пользу.

Астролог Андрей Рязанцев