Члены "Хизбут-Тахрир" отреклись от экстремистских идей

ГКНБ КР проведены соответствующие мероприятия по отречению членов религиозно-экстремистской организации "Хизбут-Тахрир" Иссык-Кульской области от незаконной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В результате принятых мер профилактического воздействия, 13 июля сторонники запрещенного судом указанного РЭО – Т.У.Т., С.С.Б., К.Т.К., и Т.А.А., осознав ошибочность выбранного ими религиозного направления, отреклись от пагубных экстремистских идей и призвали граждан не поддаваться незаконным призывам членов данного РЭО".