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Члены "Хизбут-Тахрир" отреклись от экстремистских идей

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ГКНБ КР проведены соответствующие мероприятия по отречению членов религиозно-экстремистской организации "Хизбут-Тахрир" Иссык-Кульской области от незаконной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В результате принятых мер профилактического воздействия, 13 июля сторонники запрещенного судом указанного РЭО – Т.У.Т., С.С.Б., К.Т.К., и Т.А.А., осознав ошибочность выбранного ими религиозного направления, отреклись от пагубных экстремистских идей и призвали граждан не поддаваться незаконным призывам членов данного РЭО".


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URL: https://www.vb.kg/431419
Теги:
ГКНБ, Иссык-Кульская область, экстремизм
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