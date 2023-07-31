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Благоустройство проспекта Дэн Сяопина идет полным ходом

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Благоустройство западной въездной зоны по проспекту Дэн Сяопина идет полным ходом, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По поручению мэра города Бишкек Эмилбека Абдыкадырова под председательством начальника МП "Бишкекглавархитектура" Урмата Карыбаева состоялось выездное совещание.

Приняли участие заместитель начальника Марат Жороев, а также руководители структурных подразделений столичной мэрии, на месте обсудили вопросы реализации проекта западной въездной зоны.

Объектом проектирования стала территория вдоль проспекта Дэн Сяопина от улицы Б.Алыкулова до улицы Садыгалиева, в пределах 1400–1500 метров от границы города.

Согласно эскизу вдоль проспекта по южной стороне будут проложены тротуары и на них обустроены велодорожки. Поскольку велодорожка, проведенная от улицы Ю.Фучика до улицы Патриса Лумумбы должна иметь продолжение до ул. Б.Алыкулова, планируется размещение малых архитектурных форм с элементами национальной тематики.

Также для комфорта горожан и гостей столицы планируется строительство аллеи с зелёными насаждениями, цветниками, оборудованной площадками отдыха с удобными скамейками и с архитектурно-художественным освещением всей территории в вечернее время.

В настоящее время службы завершают укладку тротуарной плитки, асфальтового покрытия для пешеходов и отдельный тротуар для пешеходов.

Параллельно завершаются работы по установке эксклюзивных скамеек и освещения.

Кроме того, малые архитектурные формы на этом участке были специально разработаны специалистами МП "Бишкекглавархитектура" с учетом традиций архитектуры и ландшафтного дизайна Китайской Народной Республики.

Напомним, что проспект назван в честь видного китайского государственного и партийного деятеля, инициатора экономических реформ – Дэн Сяопина.

По окончании встречи главный архитектор Бишкека Урмат Карыбаев отметил необходимость в организации качественного полива зеленых насаждений и обновления остановки общественного транспорта.


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URL: https://www.vb.kg/431424
Теги:
Бишкек
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