Благоустройство проспекта Дэн Сяопина идет полным ходом

Благоустройство западной въездной зоны по проспекту Дэн Сяопина идет полным ходом, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
По поручению мэра города Бишкек Эмилбека Абдыкадырова под председательством начальника МП "Бишкекглавархитектура" Урмата Карыбаева состоялось выездное совещание.
Приняли участие заместитель начальника Марат Жороев, а также руководители структурных подразделений столичной мэрии, на месте обсудили вопросы реализации проекта западной въездной зоны.
Объектом проектирования стала территория вдоль проспекта Дэн Сяопина от улицы Б.Алыкулова до улицы Садыгалиева, в пределах 1400–1500 метров от границы города.
Согласно эскизу вдоль проспекта по южной стороне будут проложены тротуары и на них обустроены велодорожки. Поскольку велодорожка, проведенная от улицы Ю.Фучика до улицы Патриса Лумумбы должна иметь продолжение до ул. Б.Алыкулова, планируется размещение малых архитектурных форм с элементами национальной тематики.
Также для комфорта горожан и гостей столицы планируется строительство аллеи с зелёными насаждениями, цветниками, оборудованной площадками отдыха с удобными скамейками и с архитектурно-художественным освещением всей территории в вечернее время.
В настоящее время службы завершают укладку тротуарной плитки, асфальтового покрытия для пешеходов и отдельный тротуар для пешеходов.
Параллельно завершаются работы по установке эксклюзивных скамеек и освещения.
Кроме того, малые архитектурные формы на этом участке были специально разработаны специалистами МП "Бишкекглавархитектура" с учетом традиций архитектуры и ландшафтного дизайна Китайской Народной Республики.
Напомним, что проспект назван в честь видного китайского государственного и партийного деятеля, инициатора экономических реформ – Дэн Сяопина.
По окончании встречи главный архитектор Бишкека Урмат Карыбаев отметил необходимость в организации качественного полива зеленых насаждений и обновления остановки общественного транспорта.