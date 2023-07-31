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В Бишкеке отремонтируют 220 мусорных площадок

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Муниципальное предприятие "Тазалык" продолжает мыть и убирать мусорные площадки в Бишкеке, ремонтировать контейнеры, красить, менять шины. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"В каждом районе работают две бригады. В течение месяца по всему городу будет отремонтировано 220 мусорных площадок и около 1200 контейнеров.

Полная негодность контейнеров на площади позволяет разбрасывать эти отходы, портить красоту окрестностей, заражать различными инфекционными заболеваниями. Именно поэтому коммунальное предприятие "Тазалык" в первую очередь уделяет внимание чистоте и полной функциональности мусорных площадок".


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URL: https://www.vb.kg/431429
Теги:
Тазалык, Бишкек
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