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В Бишкеке обсудили доступность общественного транспорта для людей с ОВЗ

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В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек обсудили доступность на остановках и в общественном транспорте для людей с инвалидностью.

Директор департамента транспорта Токонов Айдарбек встретился с председателем первичной молодежной организации слепых при ОО "КОС и КОГ" города Бишкек.

На встрече обсуждались вопросы обеспечения звукового и радиоинформирования инвалидов по зрению о маршрутах общественного транспорта, также, о номере маршрута приближающегося к остановке.

Прежде всего, это касается наличия тактильно-звуковой мнемосхемы для информирования незрячих и слабовидящих людей в социуме, а также расписания движения маршрутных транспортных средств в виде светодиодного табло со встроенным звуковым маяком.

Директор отметил, что новые автобусы оснащены оборудованием звукового информирования, имеют низкий пол, выдвижную площадку (пандус) для заезда коляски и отдельное место, оснащённое поручнями и системами фиксации инвалидного кресла, в тролейбусах и микроавтобусах данный вопрос остается открытым, но на контроле руководителя.

Департаментом транспорта также ведутся работы по доступности на остановочных пунктах общественного транспорта для маломобильных групп населения и во избежание трудностей, для этого остановочные карманы ежедневно освобождаются от припаркованных автомобилей.

Во избежание труднодоступности к транспортному средству также, прорабатывается вопрос со службами об устранении бордюров, перепадов высот и других преград для горожан с ограниченными возможностями.


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URL: https://www.vb.kg/431436
Теги:
Бишкек, общественный транспорт, ЛОВЗ
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