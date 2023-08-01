Жители Бишкека могут получить кредиты для подключения к газу

В рамках подготовки к отопительному периоду и борьбы с загрязнением воздуха и смогом, в акимиатах Бишкека проходят встречи с населением по газификации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Приняли участие руководство районных акимиатов, представители ОсОО "Газпром Кыргызстан", ОАО "Айыл банк" и "РСК банк".

В Первомайском районе собрания прошли с жителями жилых массивов "Щербакова", "Салам Алик", "Алтын Бешик", "Колмо", "Жениш", "Балбан Таймаш", "Аска – Таш", "Маданият", "Керемет", "Касым".

С жителями жилых массивов "Арча-Бешик", "Ак-Ордо", "Ак-Өргө", "Ала-Тоо" Ленинского района.

Также, встречи прошли с активом Октябрьского и Свердловского районов.

В формате вопрос-ответ участникам сообщили о выгодных условиях кредитования для подключения к голубому топливу.

Отметим, что банки готовы выдать кредиты от 150 – 200 тысяч сомов под низкие проценты до 24 месяцев, без предоставления залога, поручителей и первоначального взноса, а также дают свободу выбора удобного графика погашения кредита.

Дорогие горожане! Газ – это не только экологично, но и выгодно, как показал анализ пользоваться твердым топливом (углём) гораздо дороже".