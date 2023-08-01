В КР проходят тренинги для медиков по локализации вспышки кори и краснухи

С 31 июля по 17 августа 2023 года Республиканский центр иммунопрофилактики при МЗ КР совместно с Ассоциацией групп семейных врачей и семейных медсестер Кыргызстана проводят обучающие тренинги для медицинских работников ПМСП, стационаров и общественного здравоохранения по вопросам эпиднадзора за корью/краснухой по повышению эпидемиологической настороженности медработников за полиомиелитом/острого вялого паралича (ОВП). С каждой области обучаются около 40 медицинских работников, сообщает пресс-служба Минздрава КР.

"Несмотря на проведение противоэпидемиологических мероприятий в связи высоко контагиозности кори/краснухи имеется риск распространения на территории КР и внутрибольничного заражения особенно у детей до 1 год жизни.

Основной целью обучения медработников – повышение уровень знания организаций здравоохранения всех уровней в усилении существующей системы эпиднадзора за корью и краснухой также за полиомиелитом, способной обнаружить даже самые маленькие группы восприимчивых, где возможна непрерывная естественная циркуляция вируса.

В ходе обучения медицинские работники получают широкую информацию по этиологии, диагностики, лечения и их клинические характеры, функционирования системы эпиднадзора также детально обсуждаются по расследованию заболеваний и подтверждение диагноза.

Тренинги проводятся на основании приказа МЗ КР №908 от 28.07.2023г, "О проведении обучающего тренинга для медицинских работников ПМСП по оказанию своевременной локализации вспышки кори и краснухи" при технической поддержке ВОЗ.

По итогам данного мероприятия будут обучены более 300 медработников по всей республике.

Всего, на сегодняшний день по республике зарегистрировано 1507 случаев кори.

По данным Европейского регионального бюро ВОЗ на территории Российской Федерации зарегистрировано 4 274 случаев, Республика Казахстан 2 700 случаев, Узбекистан 50 случаев, Турция 1543 случаев".