МВД предупреждает кыргызстанцев о рисках финансовых пирамид

Главное управление уголовного розыска МВД Кыргызской Республики предупреждает граждан высоких о рисках стать жертвой новых финансовых "пирамид" и настоятельно рекомендует не участвовать в любых сомнительных сделках, где предлагают легкий и быстрый доход. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Людей вовлекают финансовые пирамиды также посредством социальных сетей, которые пестрят объявлениями о получении сверхприбыли, без особых усилий. В том числе вдохновленные вкладчики привлекают все больше участников, и даже своих близких и знакомых.

Основными признаками мошеннических проектов являются:

- реклама с обещанием высокой доходности;

- организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга, когда доход

участника формируется за счет вложений новых участников;

- отсутствие лицензий на осуществление деятельности по привлечению

денег.

Финансовые пирамиды обычно маскируют свои мошеннические схемы различными способами, целью таких сомнительных организаций является привлечение денег от доверчивых граждан, поверивших в обещания сверхприбыли. Они предлагают различные льготы, бонусы за каждого привлеченного нового участника, обещают баснословные проценты. Финансовые пирамиды появились еще давно, однако до сих пор их организаторы находят доверчивых клиентов, переключаясь на новые способы отъёма денег.

По данным Следственной службы МВД Кыргызской Республики за 6 месяцев 2023 года органами внутренних дел по фактам незаконной деятельности финансовых пирамид расследовалось 248 уголовных дел. По результатам следствия в суд направлено 100 материалов, по остальным расследование продолжается. Количество пострадавших 248 человек.

Расследуются уголовные дела по фактам деятельности финансовых пирамид, осуществлявших свою деятельность на территории г.Бишкек, Иссык-Кульской, Жалал-Абадской, Таласской областей.

Обращаем внимание на то, что здесь предоставлены данные только по фактам финансовых пирамид. Сведения по фактам деятельности жилищных кооперативов сюда не включены, по ним ведется отдельный учет и анализ. Информируем, что деятельность финансовых пирамид пресечена. Все обратившиеся в милицию граждане являются пострадавшими из-за финансовых

пирамид в прошлые годы.

- Так, проводится расследование по фактам деятельности финансовой пирамиды "Финико", общее количество расследуемых уголовных дел – 141, причиненный материальный ущерб по которым составляет 8 млн. 045 тысяч сомов, а также более 1 млн. 687 тыс. долларов США и 711 тысяч сомов.

- Финансовая пирамида "World Bisnes Consalting": расследовалось 12 уголовных дел, причиненный гражданам ущерб составляет свыше 301 тысяч долларов США.

- "Ихсан ЛТД Групп": расследуется 1 уголовное дело, причиненный ущерб составляет 870 тысяч сомов.

- "NWORK": возбуждено 1 уголовное дело. Причиненный ущерб составил 870 тысяч сомов, ущерб возмещен.

- "Докодемо": расследуется 25 уголовных дел, причиненный ущерб составляет 1 млн. 379 тысяч сомов.

- "ОК платформа": расследовалось 67 уголовных дел, материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Причиненный ущерб составляет 23 тысячи долларов США.