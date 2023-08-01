Офтальмологи из Китая в Бишкеке будут проводить осмотр и операции катаракты

В Национальном госпитале при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики, на базе отделений микрохирургии глаза №1 и №2 с 12 по 26 сентября 2023 в рамках Проекта "Экспресс здоровья – Яркое путешествие" врачи-офтальмологи из Китайской Народной Республики будут проводить осмотр и операции ( 300 операций по диагнозу катаракта). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

"Предварительный осмотр и запись пациентов будет проводиться по адресу ул. Тоголок Молдо 1/7 (мобильная клиника Национального Госпиталя) с 07.08.23 г по 08.09.2023 г. (с понедельника по пятницу) с 9.00 до 16.00ч.

К сведению пациентов – обязательно при себе иметь документы, удостоверяющие личность, удостоверения (пенсионное, об инвалидности, матери героини и т.д.).

Обращаться по тел: 0990800483".