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В Узбекистане совместно с Китаем создадут "умный" транспорт

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- Светлана Лаптева
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Делегация из числа представителей министерства транспорта и АО "Toshshahartransxizmat" посетила китайские компании "Yutong Bus Co., Ltd", "King Long", "Magnetic North", "Hikvision" и ознакомилась с производственными процессами. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на Минтранс.

В ходе визита подписан целый ряд соглашений и меморандумов.

В частности, с компанией "Yutong Bus Co., Ltd" подписали трехсторонний меморандум - достигнута договоренность о реализации совместных проектов в области беспилотных автономных транспортных средств.

Кроме того, по итогам переговоров АО "Toshshahartransxizmat" и компания "Hikvision" подписали двусторонний меморандум о предоставлении интегрированных решений безопасности на основе инновационных систем видеонаблюдения и технологий искусственного интеллекта.

Также достигнута договоренность о сотрудничестве с компанией "Magnetic North" по вопросам внедрения интеллектуальной транспортной системы. Так, стороны подписали меморандум о предоставлении комплексных решений по интеллектуальному транспорту Республики Узбекистан, включая разработку, проектирование, установку, ввод в эксплуатацию, обучение, техническое обслуживание.

Напомним, делегация Узбекистана, состоящая из представителей министерства транспорта и АО "Toshshahartransxizmat", в июле посетила Китай с целью изучения опыта качественного обслуживания подвижного состава и внедрения современных передовых цифровых технологий в сфере общественного транспорта.


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URL: https://www.vb.kg/431448
Теги:
Китай, Узбекистан
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