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Мужчина хотел петь, но не хотел платить. В итоге пострадал сотрудник ГБР

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- Ольга Новгородцева
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Ночью 25 февраля житель Бишкека С.И. вместе с женой находился в одном из столичных караоке-баров. Выпивал, закусывал и пел песни. Когда официант принес счет, оказалось, что денег у С.И. не хватает. Не хватало чуть больше 800 сомов.

Невозможность расплатиться по счету С.И. не очень беспокоила. Он продолжал петь, не обращая внимания на просьбы официанта рассчитаться и покинуть заведение. Официант был вынужден вызвать ГБР.

Сотрудники охранно-детективного агентства приехали быстро. Один из них для начала вежливо поговорил с клиентом, попросив заплатить деньги и ехать домой. С.И. ответил, что за все заплатит, но сначала споет еще пару песен. Сотрудник вывел С.И. в коридор, где к ним присоединилась супруга С.И. и предложила охраннику М.Ж. поехать с ними вместе за деньгами, а в качестве залога оставила ему свой телефон.

М.Ж. и жена любителя песен сели в машину – и тут к ним подбежал С.И., который, как оказалось, успел сбегать на кухню бара и прихватить два ножа. Этими ножами он и изрезал М.Ж., попавшего после этого в реанимацию и чудом оставшегося в живых.

По показаниям С.И., не жена, а он сам предложил сотруднику охранного агентства съездить с ним домой за деньгами и хотел оставить ему в залог свой телефон. В ответ на это охранник якобы стал вести себя агрессивно и даже ударил С.И. в левый глаз. С этого момента С.И., по его словам, ничего не помнит.

Свердловский районный суд приговорил С.И. к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Однако смягчился и заменил наказание тремя годами пробационного надзора.


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URL: https://www.vb.kg/431449
Теги:
поножовщина, суд, Бишкек
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