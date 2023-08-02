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Сначала угнал авто, потом - "музыку" к нему

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- Ольга Новгородцева
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Некто М.А., бишкекчанин, холостой и временно неработающий, вечером 12 августа 2022 года угнал чужую машину "Дэу-Тико", припаркованную около жилого дома в 10-м микрорайоне. Автомобиль оценен владельцем в 100 000 сомов.

Через полгода, 10 февраля 2023 года, этот же гражданин облюбовал припаркованную возле дома в 7-м микрорайоне грузовую автомашину "Хюндай-Портер" и в полночь, подобрав ключ, вытащил из салона колонку, беспроводные наушники и пять тысяч сомов (общий ущерб – 13 000 сомов).

11 февраля в 4-м микрорайоне столицы около одного из домов оказался припаркован "Опель", из которого ночью М.А. украл магнитолу стоимостью 4 500 сомов.

По итогам досудебного производства М.А. предъявлены обвинения в неправомерном завладении чужим автотранспортным средством (угон) и краже с проникновением. При допросе обвиняемый добровольно выдал сотрудникам милиции все краденые вещи, от которых еще не успел избавиться. Насчет угона объяснил так: хотел покататься. Машина случайно завелась, однако в районе села Нижняя Ара-Арча заглохла – кончился бензин. Он бросил авто там же, а сам сбежал.

На сегодняшний день автовор должен всего лишь 11 000 сомов одному из потерпевших.

Октябрьской районный суд приговорил его к трем голам исправительной колонии, заменив их годичным пробационным надзором.


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URL: https://www.vb.kg/431450
Теги:
кража, суд, угон, Бишкек
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