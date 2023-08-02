Два работника форелевого хозяйства воровали у рыб корм

Ш.Ф. уже несколько лет под Токмоком занимается предпринимательством в сфере рыбоводства и рыболовства. У него свое форелевое хозяйство, и для рыб он в Бишкеке закупает дорогой качественный корм.

С августа 2022 года по февраль 2023-го управляющим на рыбоферме работал некто К.Т. В его обязанности входило главным образом следить, чтобы хватало корма, чтобы рыба была сыта и довольна. Зимой К.Т. уволился (вроде бы у него заболела нога и стало тяжело работать). На его место пришел некто И.Ш. С которым К.Т. был знаком раньше и, как оказалось, успел кое о чем договориться.

Хозяин с работниками никакого письменного договора не составлял, все строилось исключительно на доверии. Зато рыболовное хозяйство, как положено, оснащено камерами видеонаблюдения. Таким способом хозяин вроде бы застраховался от жульничества и разных злоупотреблений.

В конце марта фермер стал замечать, что по ночам видеокамеры не работают. Поинтересовался у управляющего, в чем дело. Тот объяснил, что по ночам в районе выключают электричество…

А вскоре оказалось, что это неправда: свет в районе не выключали и не выключают. Брат фермера обратил внимание, что по ночам к рыбному хозяйству приезжает подозрительная машина и мигает фарами, будто вызывает кого-то.

Из обвинительного заключения: "К.Т. и И.Ш., вступив в предварительный преступный сговор, в период с 15 февраля по 31 марта 2023 года, по ночам умышленно выключая электричество, тем самым приводя в нерабочее состояние камеры видеонаблюдения, похитили рыбный корм в количестве 45 мешков (каждый по 25 кг). После чего реализовали корм неизвестным лицам (3000 сомов за мешок), а деньги поделили между собой. В ночь на 31 марта были застигнуты на месте преступления самим потерпевшим. Потерпевшему причинен материальный ущерб на сумму 250 000 сомов".

Токмокский городской суд признал обоих управляющих виновными в хищении чужого имущества и приговорил каждого к трем годам лишения свободы – с применением годичной пробации.