Погода
$ 87.46 - 87.91
€ 95.97 - 96.97

Два работника форелевого хозяйства воровали у рыб корм

207  0
- Ольга Новгородцева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ш.Ф. уже несколько лет под Токмоком занимается предпринимательством в сфере рыбоводства и рыболовства. У него свое форелевое хозяйство, и для рыб он в Бишкеке закупает дорогой качественный корм.

С августа 2022 года по февраль 2023-го управляющим на рыбоферме работал некто К.Т. В его обязанности входило главным образом следить, чтобы хватало корма, чтобы рыба была сыта и довольна. Зимой К.Т. уволился (вроде бы у него заболела нога и стало тяжело работать). На его место пришел некто И.Ш. С которым К.Т. был знаком раньше и, как оказалось, успел кое о чем договориться.

Хозяин с работниками никакого письменного договора не составлял, все строилось исключительно на доверии. Зато рыболовное хозяйство, как положено, оснащено камерами видеонаблюдения. Таким способом хозяин вроде бы застраховался от жульничества и разных злоупотреблений.

В конце марта фермер стал замечать, что по ночам видеокамеры не работают. Поинтересовался у управляющего, в чем дело. Тот объяснил, что по ночам в районе выключают электричество…

А вскоре оказалось, что это неправда: свет в районе не выключали и не выключают. Брат фермера обратил внимание, что по ночам к рыбному хозяйству приезжает подозрительная машина и мигает фарами, будто вызывает кого-то.

Из обвинительного заключения: "К.Т. и И.Ш., вступив в предварительный преступный сговор, в период с 15 февраля по 31 марта 2023 года, по ночам умышленно выключая электричество, тем самым приводя в нерабочее состояние камеры видеонаблюдения, похитили рыбный корм в количестве 45 мешков (каждый по 25 кг). После чего реализовали корм неизвестным лицам (3000 сомов за мешок), а деньги поделили между собой. В ночь на 31 марта были застигнуты на месте преступления самим потерпевшим. Потерпевшему причинен материальный ущерб на сумму 250 000 сомов".

Токмокский городской суд признал обоих управляющих виновными в хищении чужого имущества и приговорил каждого к трем годам лишения свободы – с применением годичной пробации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431452
Теги:
кража, рыбное хозяйство, суд, Токмок
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  