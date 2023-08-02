На посту "Сосновка" АПК "Авто-Ураган" выявил более 200 авто с нарушениями

На посту "Сосновка" функционирует стационарный аппаратно-программный комплекс "Авто-Ураган", который выявил более 220 автомобилей с различными нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД КР.

"Еще раз напоминаем, что стационарный аппаратно-программный комплекс "Авто-Ураган" начал функционировать с 25 июня 2023 года на посту "Сосновка" Жайылского района Чуйской области.

С 5 июля по сегодняшний день с помощью АПК инспекторам УОБДД Чуйской области удалось выявить более 220 автомобилей, которые передвигаются из города Бишкека и Чуйской области в другие регионы.

В настоящее время, эти транспортные средства за различные нарушения ПДД задержаны и водворены на специализированную "штрафную" стоянку.

"Авто-Ураган" выявляет следующие нарушения:

- Транспортные средства находящиеся в розыске;

- Транспортные средства за несвоевременную уплату штрафов. (Отправление ПССИ);

-Транспортные средства снятые с учета временной регистрации;

- За превышение скорости и другие правонарушения.

Кроме этого, планируется установка стационарных аппаратно-программных комплексов в других регионах Кыргызстана.

Уважаемые водители, ГУОБДД МВД Кыргызской Республики призывает Вас вовремя проверять штрафы автомобилей, а также не превышать скоростной режим".